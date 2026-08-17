Meteorologii anunță noi episoade de caniculă în următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru următoarele două săptămâni, care aduce schimbări bruște de temperatură. Astfel, în intervalul 17 - 30 august, vremea va trece de la zile caniculare la perioade de răcire accentuată, cu temperaturi care vor scădea și apoi vor crește din nou în mai multe regiuni ale țării.

Vremea în Banat

În prima zi a intervalului va fi caniculă, media maximelor situându-se în jurul valorii de 36 de grade, apoi vremea se va răci semnificativ astfel că în ziua de 18 august sunt estimate, în medie, maxime în jurul valorii de 27 de grade. Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire astfel că în intervalul 21 - 23 august va fi din nou caniculă, iar maximele estimate, în medie vor fi de 38 de grade.

După ziua de 23 august vremea se va răci, maximele urmând a coborî până spre 30...31 de grade, apoi până la sfârșitul intervalului de prognoză, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, sunt estimate maxime de 29...31 de grade, cu cele mai mici valori în ziua de 29 august.

În primele 2 nopți sunt estimate medii ale minimelor de 16...18 grade, apoi acestea vor scădea până spre valori în jurul a 14 grade în noaptea de 19 august.

Ulterior acestei nopți (19 august) minimele vor crește spre valori de 19...20 de grade, în nopțile de 22, 23 și 24 august, apoi vor scădea din nou, de această dată până spre valori medii în jurul a 16 grade, iar în ultima zi a intervalului până spre 13...14 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în noaptea de luni spre marți (17 / 18 august) și pe parcursul zilei de marți (18 august) și ulterior, după ziua de 24 august.

Vremea în Crișana

Va fi caniculă în prima zi a intervalului, când media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 35 de grade, apoi vremea se va răci semnificativ, astfel că în ziua de 18 august sunt estimate 24 de grade, în medie. Se va încălzi începând cu ziua de 19 august, astfel încât în intervalul 21 - 23 august vremea va fi din nou caniculară, fiind estimate maxime de 36...37 de grade.

Ulterior zilei de 23 august, vremea se va răci, iar până la sfârșitul intervalului, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, maximele vor fi de 28...30 de grade, scăderea semnificativă fiind estimată în ziua de 25 august. Minimele vor fi de 14...16 grade în mare parte a intervalului, cu valori mai mari, în jurul a 18 grade, în medie în nopțile de 22, 23 și 24 august, dar și mai mici, spre valori în jurul a 13 grade în noaptea de 19 august.

Regimul pluviometric se va menține deficitar, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor fi în noaptea de luni spre marți (17/18 august) și marți (18 august) și ulterior ar putea să apară cel mai probabil după 24 august.

Vremea în Transilvania

Pe parcursul celor două săptămâni (perioada 17 – 30 august) vor fi alternanțe de la o zi la alta, chiar semnificative în prima săptămână. Astfel, după o primă zi a intervalului (17 august) călduroasă, cu maxime în jurul a 32 de grade, în medie, vremea se va răci semificativ în ziua de 18 august când maxima va coborî spre valori în jurul a 22 de grade.

Ulterior zilei de 18 august vremea se va încălzi, astfel că în perioada 21 - 23 august sunt estimate a se atinge maxime de 34...35 de grade, apoi se va răci din nou, urmând astfel ca în a doua săptămână de prognoză maximele să fie în general de 26...28 de grade, valori mai mari, de 30...32 de grade, urmând a se înregistra în zilele de 24 și 25 august.

Minimele vor fi de 12...14 grade în mare parte a intervalului, cu valori mai mari, în jurul a 16 grade, în nopțile de 23 și 24 august, dar și mai mici, spre valori în jurul a 10 grade în noaptea de 20 august.

Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse vor fi marți 18 august, și cel mai probabil din nou după 24 august.

Vremea în Maramureș

Vremea fi călduroasă în prima zi a intervalului, când media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 33 de grade, apoi se va răci semnificativ, astfel că în ziua de 18 august sunt estimate maxime de 20...21 de grade. Se va încălzi începând cu ziua de 19 august, astfel încât în intervalul 21 - 23 august vremea va deveni caniculară, fiind estimate maxime în jurul a 35 de grade, în medie.

Ulterior zilei de 23 august, vremea se va răci din nou, iar până la sfârșitul intervalului, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, maximele vor fi de 26...28 de grade. Minimele vor fi de 14...16 grade în primele nopți, apoi vor coborî spre 12 grade, în medie în nopțile de 19 și 20 august. Ulterior nopții de 20 august, minimele vor crește până spre valori medii în jurul a 17 grade în perioada 22 - 24 august, apoi vor scădea din nou, de această dată spre valori de 13...14 grade, până la sfârșitul intervalului.

Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse vor fi în noaptea de luni spre marți (17/18 august) și marți (18 august), și cel mai probabil din nou după 24 august.

Vremea în Moldova

În prima zi a intervalului vremea va fi călduroasă, media maximelor urmând a se situa în jurul valorii de 33 de grade, apoi se va răci semnificativ astfel că în zilele de 18 și 19 august sunt estimate, în medie, maxime de 26...27 de grade.

Ulterior zilei de 19 august vremea se va încălzi astfel că în intervalul 20 - 23 august vremea va fi din nou călduroasă, iar în ultima zi va deveni caniculară, maximele estimate, în medie vor fi de până la 34...35 de grade.

După ziua de 23 august vremea se va răci, maximele urmând a coborî până spre valori în jurul a 27 de grade până la sfârșitul intervalului de prognoză. În primele 2 nopți sunt estimate minime de 15...16 grade, apoi acestea vor scădea până spre valori în jurul a 14 grade în nopțile de 19 și 20 august.

Ulterior nopții de 20 august minimele vor crește spre valori în jurul a 19 grade, până în noaptea de 24 august, apoi vor scădea din nou, de această dată până spre valori medii în jurul a 15 grade, în noaptea de 26 august, valori ce ulterior vor fi de interes până la sfârșitul intervalului.

Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse vor fi marți (18 august), și cel mai probabil din nou după 24 august.

Vremea în Dobrogea

În intervalul 17 -22 august cu variații în general ușoare de la o zi la alta maximele vor fi de 28...30 de grade. Ulterior zilei de 22 august vremea se va încălzi și va deveni călduroasă, astfel că în ziua de 24 august se estimează a se înregistra maxime de 34 de grade, în medie regională.

După ziua de 24 august vremea se va răci semnificativ, astfel încât maximele vor coborî spre valori de 28...29 de grade, valori ce vor fi de interes pentru perioada 26- 30 august. Minimele vor fi în general de 15...17 grade, în perioada 17 -23 august, cu cele mai mari valori în noaptea de 19 și 23 august, vor crește ulterior până spre 20 de grade, în medie, în noaptea de 25 august, apoi vor scădea până spre valori medii în jurul a 18 grade, în noaptea de 30 august.

Probabilitatea pentru ploi slabe va fi în creștere după data de 25 august.

Vremea în Muntenia

În primele două zile ale intervalului vremea va fi călduroasă, cu maxime de 33...34 de grade, apoi se va răci astfel că în ziua de 19 august sunt estimate, în medie, maxime în jurul a 29 de grade.

Ulterior zilei de 19 august vremea se va încălzi treptat de la o zi la alta, urmând ca în zilele de 23 și 24 august maximele să caracterizeze o vreme caniculară, acestea urmând a se situa în jurul valorii de 37 de grade, în medie regională.

După ziua de 24 august, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul intervalului maximele vor coborî până spre valori de 30 de grade. Minimele vor fi de 14...16 grade în intervalul 17- 23 august, vor crește ușor spre valori medii în jurul a 18 grade în nopțile de 24 și 25 august, apoi vor scădea spre 16 grade, în medie, până la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea pentru ploi slabe va fi în creștere după data de 25 august.

Vremea în Oltenia

În prima zi a intervalului vremea va fi călduroasă, media maximelor urmând a se situa în jurul valorii de 34 de grade, apoi se va răci semnificativ astfel că în ziua de 18 august sunt estimate, în medie, maxime de 28 de grade. Ulterior zilei de 18 august vremea se va încălzi astfel că în intervalul 20 - 24 august va fi din nou călduroasă, caniculară în zilele de 22, 23 și 24 august când maximele estimate, în medie vor fi de 36...37 de grade.

După ziua de 24 august vremea se va răci, maximele urmând a coborî până spre valori în jurul a 30 de grade până la sfârșitul intervalului de prognoză. Minimele se vor situa în jurul a 14 grade, în medie regională, în intervalul 17- 20 august, vor crește apoi spre valori medii în jurul a 19 grade în noaptea de 24 august și ulterior vor scădea spre 16 grade la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea pentru ploi slabe va fi în creștere după data de 25 august.

Vremea la munte

Vremea va fi caldă în prima zi a intervalului când în medie se estimează maxime în jurul a 23 de grade, apoi se va răci semnificativ în ziua de 18 august când maximele vor coborî spre 16 grade.

După ziua de 18 august, vremea va intra într-un proces de încălzire ce va determina înregistrarea unor maxime în jurul a 26 de grade în intervalul 21 -23 august, apoi se va răci din nou, astfel că până la sfârșitul intervalului, cu variații în general ușoare de la o zi la alta, maximele vor fi de 18 grade, în medie.

Minimele vor fi de 12...13 grade, în nopțile de 17 și 18 august, vor coborî spre 7 grade în noaptea de 19 august, apoi vor crește spre 14...15 grade în intervalul 21 -24 august. Ulterior datei de 24 august, minimele vor coborî spre 9 grade în ultima zi a intervalului.

Va ploua în noaptea de luni spre marți (17/ 18 august) și marți (18 august) și cu o probabilitate ridicată după data de 24 august.

Editor : C.S.