Trei zile de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade în vestul țării

Data publicării:
canicula
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Meteorologii au transmis noi atenționări meteorologice de caniculă și disconfort termic ridicat în mai multe județe din sudul și vestul țării. Timp de trei zile vor fi înregistrate peste 30 de grade în majoritatea județelor, iar local în termometre se vor înregistra și 40 de grade Celsius. Potrivit ANM și nopțile vor fi calde, cu temperaturi tropicale.

În perioada 9 august, ora 12:00 și 10 august, ora 10:00, meteorologii au anunțat un cod Galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicat valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde în termometre vor apărea și 38 de grade. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi local tropicală cu temperaturi între 18 și 22 de grade.

Un cod Portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat a fost emis și pentru perioada 10 august, ora 10:00 și 11 august, ora 10:00, în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Temperaturile maxime se vor ridica la 37-39 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade.

De asemenea, meteorologii au emis și un cod Galben de caniculă pentru aceeași perioadă în Maramureș, vestul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, în timp ce temperaturile minime vor fi între 17 și 21 de grade, cu nopți tropicale.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod Portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat și pentru ziua de luni, 11 august, în intervalul 10:00 - 23:00. În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman vor fi înregistrate între 38 și 40 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Totodată, un cod Galben de caniculă a fost emis și pentru mai multe județe din nordul Olteniei, sudul Banatului, sudul, centrul și nord-vestul Munteniei, dar și în zona continentală din sudul Dobrogei. Potrivit ANM, vor fi înregistrate temperaturi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

