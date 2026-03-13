Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat vineri, în direct la Digi24, că weekendul va aduce temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, cu maxime de până la 20–21 de grade în vestul și centrul țării. Meteorologul a precizat că, deși temperaturile vor rămâne ridicate, „există posibilitatea ca dincolo de jumătatea săptămânii să se mai răcească și să revină precipitații, inclusiv sub formă de lapoviță sau ninsoare în zonele montane”.

„Astăzi va fi foarte cald, în special în partea de vest și centru a țării. În Banat, Crișana, Maramureș, mai ales, temperaturile maxime vor urca spre 20, poate chiar 21 de grade, ceva mai răcoare în partea de sud a Olteniei.

La nivelul întregii țări, temperaturile sunt cu mult peste ce ar fi firesc în această perioadă și rămânem cu temperaturi foarte ridicate și în zilele viitoare, chiar dacă o ușoară scădere vom avea mâine și poimâine, în special în partea de sud și de est a teritoriului, urmând ca apoi începutul săptămânii viitoare să aducă din nou încălzire.

Există probabilitatea ca dincolo de jumătatea săptămânii viitoare vremea să se mai răcească. Sunt alternanțe termice. Este însă de interes faptul că chiar și cu aceste alternanțe rămânem cu un regim termic mult mai cald decât ar fi firesc”, a declarat meteorologul.

Florinela Georgescu a mai afirmat că este „mai puțin normală” perioada fără precipitații, „care devine deja destul de întinsă” .

Aceasta a adăugat că „din fericire, au fost precipitații suficiente pe parcursul iernii. Chiar dacă perioada aceasta fără precipitații este destul de îndelungată, nu va crea deocamdată probleme, pentru că așteptăm totuși ca mai spre sfârșitul lunii să revină precipitațiile. Nu ar fi chiar exclus să revină pe un fond de temperaturi mai scăzute, ceea ce ar putea însemna ca în zonele montane să fie trecător și sub formă de lapoviță și ninsoare”.

Meteorologul a afirmat că luna martie este „de felul ei capricioasă”.

„Ne-am obișnuit ca în această lună și chiar în prima parte a lunii aprilie să avem alternanțe între perioade cu temperaturi foarte ridicate și altele cu temperaturi ceva mai scăzute, care să mai aducă precipitații mixte”, a precizat Georgescu.

Editor : C.S.