Video Vremea se schimbă radical în următoarele zile: Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe. Zonele afectate

Data publicării:
barbat care se fereste de viscol
FOTO: Shutterstock

Meteorologii au emis coduri galbene de vânt și ninsori viscolite pentru mai multe județe. Răcirea vremii va începe de la noapte și se va extinde treptat în teritoriu. Precipitațiile se vor transforma din ploaie în ninsoare.

ANM informează că în intervalul 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00 temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10...15 l/mp și izolat 20...30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10...15 cm și izolat în jurul a 20 cm. Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5...8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș. 

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu vitezeîn general de 40...60 km/h. 

Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest. 

De asemenea, un cod galben în intervalul 15 februarie, ora 08:00 – 15 februarie, ora 14:00, vizează Dobrogea și estul Munteniei, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...60 km/h.

În județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți, în intervalul 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50...60 km/h și izolat de 65...70 km/h. 

Iar în aceeași perioadă în județele Botoșani, Iași, în zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și în zona de munte a județelor Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5...15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50...60 km/h și izolat de 70...80 km/h. 

”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
