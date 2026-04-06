Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a declarat luni, la Digi24, că după o zi neobișnuit de caldă, cu temperaturi de până la 24–25 de grade în sud, vremea se va răci brusc începând de marți. Potrivit meteorologului, urmează o săptămână „schimbătoare”, cu precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare chiar și în zonele joase, pe fondul pătrunderii în țară a unei mase de aer polar.

Meteorologul a declarat că astăzi va fi „o vreme deosebit de caldă, cu temperaturi maxime de peste 20 de grade în mare parte a țării, ajungând până spre 24-25 de grade în regiunile sudice”.

„De mâine însă, începe procesul de răcire, un proces care va face ca vremea întreaga săptămână să fie una schimbătoare și cu precipitații, din păcate, sub formă de lapoviță și ninsoare, nu doar în zona montană, astfel încât de mâine seară este posibil ca ploile slabe cantitativ să se transforme în lapoviță și ninsoare”, a spus Florinela Goergescu.

„Deja în Moldova, și nu ar fi exclus ca pe arii foarte restrânse și în zone mai sudice ale țării, am putea vedea doi-trei fulgi sau măcar o precipitație mixtă, chiar și mâine noapte, și în zona Capitalei sau în apropiere de București. Nu este totuși un fenomen care să producă pagube deosebite, este doar un efect al răcirii accentuate a vremii, un proces care va dura pe parcursul săptămânii”, a afirmat ea.

Aceasta a precizat că este probabil ca ziua cea mai rece să fie cea de vineri, care „să fie caracterizată și de precipitații mixte pe arii mai extinse. Deocamdată, cel puțin prima parte a săptămânii, nu va fi cu precipitații importante cantitativ. Atât ploile, cât și posibilele lacovițe sau ninsori, în zonele joase vor fi în general cantități de până la 5l/m², însă în zonele montane mai înalte, ninsorile vor face ca stratul nou depus să fie de 10-15cm”.

Meteorologul a mai declarat că pe tot parcursul săptămânii vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, la munte vitezele urmând să depășească 100km/h în zona cea mai înaltă, unde va fi viscol.

Întrebată de ce există această trecere bruscă de la cald la frig, Georgescu a explicat:

„Vorbim despre o masă de aer de origine polară, care intră dinspre partea de nord-nord-est a țării noastre, și se va extinde deasupra întregului teritoriu. Durează acest episod cu vreme foarte rece pe întreaga durată a săptămânii, dar spre final va începe totuși o pătrundere de aer ceva mai caldă, asociată unui ciclon dinspre Mediterană. Tocmai aceste schimbări foarte rapide fac ca vremea să fie foarte schimbătoare și urmează cam spre final, deci sâmbătă, duminică, să crească gradul de probabilitate pentru precipitații sub formă lichidă de această dată, dar cu cantități ceva mai importante”.

Despre o prognoză detaliată pentru zilele de Paște, meteorologul a spus că „este încă puțin cam devreme”, iar „incertitudinea este încă foarte mare”: „Trebuie mai degrabă să mergem pe ideea unei vremI cu temperaturi sub normalul acestei perioade și probabilitate mare de precipitații”.

