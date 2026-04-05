Urmează o zi cu temperaturi de vară, apoi vremea se schimbă radical. ANM anunță furtuni și ninsori, zonele afectate

Luni, zi cu temperaturi de vară Vremea marți Miercuri temperaturile vor continua să scadă  Vremea la finalul săptămânii

Vremea va fi instabilă pe parcursul săptămânii viitoare, cu variaţii importante de temperatură, precipitaţii şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale ţării şi chiar lapoviţă şi ninsoare la munte, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Luni, temperaturile vor atinge pragul unei zile de vară, se vor înregistra 25 de grade Celsius în sud est și în sud vestul teritoriului.

Luni, zi cu temperaturi de vară

În intervalul 6 aprilie, ora 9:00 - 7 aprilie, ora 9:00, în ţară, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, cu maxime între 15 şi 25 de grade. Cerul va fi variabil în vest şi sud-vest, dar cu înnorări în celelalte zone. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse ziua în Moldova, Maramureş, Crişana şi Transilvania, iar noaptea în Moldova şi Dobrogea.

La munte, la altitudini mari, în special în Carpaţii Orientali, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, mai ales pe timpul nopţii. Ploile vor avea caracter de aversă şi, izolat, vor fi însoţite de descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari în jumătatea de nord (în general 50-60 km/h), iar pe crestele montane rafalele vor depăşi 80-90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -2 şi 10 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri, va fi ceaţă şi izolat brumă.

În Bucureşti, vremea va fi caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin, iar noaptea vor apărea înnorări. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar minimă de 7-8 grade.

Vremea marți

În intervalul 7 aprilie, ora 9:00 - 8 aprilie, ora 9:00, în ţară, temperaturile vor scădea faţă de ziua anterioară şi se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nordul, centrul, estul şi sud-estul ţării. Ziua vor fi ploi izolate în nord-est, iar în a doua parte a intervalului vor apărea precipitaţii predominant sub formă de ploaie în Moldova, Dobrogea şi în estul Munteniei şi al Transilvaniei.

La munte vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 5-10 cm. Vântul va avea intensificări în zona montană, unde temporar ninsorile vor fi viscolite (rafale de peste 80-90 km/h), în sud-vest, centru şi nord-est (viteze de 50-60 km/h), dar pe arii restrânse şi în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi între 8 şi 19 grade, iar minimele între -3 şi 7 grade. Izolat vor fi condiţii de brumă.

În Bucureşti, temperaturile vor scădea faţă de ziua precedentă şi se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va avea înnorări, iar spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat ziua (rafale de 35-45 km/h), iar noaptea va slăbi în intensitate. Temperatura maximă va fi de 17-18 grade, iar minima de 2-5 grade.

Miercuri temperaturile vor continua să scadă 

În intervalul 8 aprilie, ora 9:00 - 9 aprilie, în ţară, valorile termice vor continua să scadă şi se vor situa sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile estice, nordice şi centrale, unde, îndeosebi ziua, vor fi precipitaţii slabe predominant sub formă de ploaie. La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari se va depune strat nou de zăpadă, în special pe creste. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mari viteze la munte, unde temporar ninsorile vor fi viscolite (rafale de peste 70-80 km/h), precum şi în est şi sud-vest (viteze de 45-55 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 16 grade, iar minimele între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 6 grade pe litoral. Izolat vor fi condiţii de brumă.

În Capitală, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă şi se vor situa uşor sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări, iar ziua vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 13-15 grade, iar minima în jurul a 3 grade.

Vremea la finalul săptămânii

Perioada 9 aprilie, ora 9:00 - 10 aprilie, ora 9:00, va fi caracterizată la nivelul întregii ţări de valori termice sub normele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros, pe arii relativ extinse va ploua, iar în nord, centru şi est, trecător, vor fi şi precipitaţii mixte. La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari se va depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană şi izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi între 4 şi 15 grade, iar minimele între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 4 grade pe litoral. Izolat vor fi condiţii de brumă.

În Bucureşti, valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei, cu maxima în jurul a 12 grade şi minima de 1-3 grade. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea de ploaie va creşte în a doua parte a zilei şi noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat.

Potrivit ANM, în perioada 10 - 13 aprilie, în ţară, valorile termice vor avea alternanţe de la o zi la alta, dar se vor menţine sub normele perioadei în toată ţara. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată în toate regiunile.

În Bucureşti, valorile termice vor avea uşoare variaţii de la o zi la alta, dar se vor menţine sub cele specifice perioadei, iar probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată.

