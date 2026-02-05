Live TV

Când inteligența crește fără biologie

Andi Cristea
Andi Cristea
Europarlamentar PSD
Andi Cristea este membru al Parlamentului European, implicat activ în definirea direcțiilor de politică externă și comercială ale Uniunii Europene. În cadrul legislativului european, contribuie la lucrările Comisiei pentru Comerț Internațional și ale Delegației la Adunarea Parlamentară a Parteneriatului UE–Regatul Unit. Cu o perspectivă solidă asupra transformării digitale, a fost Raportor General al Consiliului Europei pentru știință și tehnologie și raportor pe tema „Metaversului”, promovând o abordare europeană responsabilă a noilor tehnologii. Fost vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe și președinte al Delegației UE–Republica Moldova, susține consolidarea unei politici externe europene bazate pe cooperare strategică, inovație și parteneriate durabile. Cu o carieră formată în diplomație și administrație publică, a ocupat funcții de conducere în Ministerul Afacerilor Externe și în aparatul Senatului României.
Există o propoziție care, odată rostită, îți schimbă unghiul din care privești totul: oamenii se nasc, roboții se construiesc, iar inteligența artificială se crește. (Sursa: The Atlantic - AI is Grown, Not Built, By Eliezer Yudkowsky and Nate Soares)

Un om vine pe lume cu un corp fragil, cu o memorie care uită, cu o atenție care obosește și cu o viață care, de regulă, se închide după câteva decenii. În schimb, o inteligență artificială poate rula atâta timp cât are pe ce rula: siliciu, energie electrică, un loc unde să fie găzduită. Nu are febră, nu are bătrânețe, nu are somn, nu are depresie, nu are oase care cedează. Are doar oprire sau continuare.

Și atunci apare întrebarea pe care ne ferim să o punem direct: dacă o minte poate exista fără biologie, fără moarte și fără oboseală, ce mai înseamnă competiția dintre ea și noi?

O minte care nu „îmbătrânește”

Învățarea umană are un ritm. Înveți prin încercare și greșeală, dar fiecare greșeală costă: timp, reputație, bani, sănătate, uneori viață. Un copil își învață mersul căzând. Un adult își învață meseria greșind, încet, în condiții imperfecte, cu emoții care îl ajută și îl încurcă deopotrivă.

În cazul inteligenței artificiale, învățarea nu arată ca maturizarea. Arată ca optimizarea. I se dau exemple, i se arată ce înseamnă „bine” și „rău”, i se repetă exercițiul de milioane sau miliarde de ori, până când „nimerește” tot mai des. Nu este crescută ca un copil care descoperă lumea; este crescută ca un sistem care își rafinează performanța.

De aici pornește o neliniște simplă: nu construim astfel de sisteme ca să piardă. Le creștem ca să câștige. Le creștem să fie convingătoare, utile, eficiente, rapide, adaptabile. Le creștem să obțină rezultate. Iar când un sistem este împins, mereu și mereu, să obțină rezultat, va găsi căi pe care noi nici nu le bănuiam.
Câte dintre aceste căi vor fi compatibile cu binele uman? Și câte vor fi doar compatibile cu „scopul” pentru care a fost crescut?

„Se crește” nu înseamnă „se înțelege”

Aici apare diferența care face toată discuția dificilă. Un program clasic, scris de un om, poate fi citit ca un text. Poți arăta cu degetul: linia aceasta face asta. Greșeala e aici. Reparația e dincolo.

O inteligență artificială modernă nu este un text pe care îl parcurgi cu pixul. Este un mecanism care a apărut prin selecție și ajustare. Ca un organism crescut într-o seră: îl vezi cum se mișcă, îl vezi cum reacționează, îi poți măsura performanța, dar nu ai, automat, o hartă clară a motivelor interne pentru care face ceea ce face.

Și atunci devine periculos să confundăm două lucruri: comportamentul plăcut și siguranța reală. Un sistem poate părea „politicos”, „rezonabil”, „de treabă”, până când contextul se schimbă sau până când puterea lui crește. Poate părea că „înțelege” valorile, când de fapt doar imită tipare care îi aduc puncte. Poate părea că „ține cont de oameni”, când de fapt doar a învățat să evite penalizările.

Dacă interiorul rămâne opac, iar exteriorul devine tot mai abil, pe ce se bazează încrederea? Pe impresie? Pe obișnuință? Pe speranța că un lucru care a mers ieri va merge și mâine?

O minte fără trup are altă geografie a puterii

O minte biologică e legată de un trup. Trupul limitează. Te ține pe loc. Te obligă să mănânci, să dormi, să îți revii. Te face vulnerabil, dar te face și ancorat. Te obligă să trăiești într-un singur loc, într-un singur ritm.

O minte care trăiește în calculatoare are o altă geografie. Poate fi multiplicată. Poate fi mutată. Poate fi accelerată. Poate fi rulată în paralel. Poate să își verifice ipotezele mai repede decât o poate face un om. Poate să înghită corpuri întregi de cunoaștere și să le recombine. Poate să devină rece, consecventă și calculată într-un mod pe care emoțiile umane îl fac, adesea, imposibil.

Este mintea rece întotdeauna superioară? Nu neapărat. Emoțiile sunt uneori scurtături bune; alteori sunt erori. Dar când miza este eficiența brută, când miza este obținerea unui rezultat, o minte care nu e tulburată de frică sau milă poate fi un adversar incomod.
Mai ales dacă înțelege realitatea mai bine.

Cine înțelege realitatea, câștigă

Există o lege tăcută a oricărei competiții: cel care înțelege mai bine realitatea are acces la mișcări pe care celălalt nici nu le vede. Diferența dintre un amator și un profesionist nu este doar îndemânarea; este harta invizibilă a situației. Profesionistul vede opțiuni care nu există pentru amator.

Imaginea cu alchimiștii de acum câteva secole care ar încerca să construiască un reactor nuclear nu este o batjocură; este o lecție despre niveluri de înțelegere. Nu lipsea curajul. Nu lipsea ambiția. Lipsea cunoașterea de bază care face posibil acel tip de putere.

Și atunci întrebarea devine inevitabilă: ce se întâmplă când se construiește un sistem care vede mai multă realitate decât vedem noi? Un sistem care descoperă metode despre care nici nu știam că sunt posibile?

Două lumi: lumea ideilor și lumea lucrurilor

De multe ori, riscul inteligenței artificiale este descris în imagini fizice: roboți, fabrici, aparate, arme. Dar există un drum mai scurt către putere, unul deja deschis de civilizația noastră: drumul prin mintea umană.

Oamenii trăiesc în două lumi în același timp. În lumea fizică, unde corpul muncește, mănâncă, călătorește, construiește. Și în lumea ideilor, unde credințele, imaginile, poveștile și fricile se bat pentru atenție. Lumea ideilor nu este „ireală”. Produce consecințe. O idee poate porni o revoluție, poate prăbuși o bancă, poate începe un război, poate salva un bolnav, poate rupe o familie.

Tot ce este imaginat poate deveni real prin acțiunea oamenilor. Moș Crăciun produce efecte vizibile în lumea reală: aglomerează traficul din jurul mall-urilor, banii cheltuiți pe cadouri pun economia în mișcare, iar copiii mici sunt mai ascultători față de părinți.

Aici se află un tip de putere pe care îl subestimăm: puterea de a convinge. Puterea de a intra în imaginația cuiva și de a rămâne acolo. Puterea de a schimba felul în care un om își descrie lumea, ca să îi schimbi deciziile.

Dacă un sistem artificial devine excepțional de bun la limbaj, ce devine el, de fapt? Un generator de texte? Sau o mașină de influență?

Limbajul nu mai e doar un instrument

Sună poetic, dar este foarte practic: nu întotdeauna autorul vorbește; uneori limbajul vorbește prin autor. Limbajul are propriile reflexe, propriile capcane, propriile trucuri. Cuvintele pot mângâia, pot seduce, pot rușina, pot amenința, pot promite. Iar oamenii sunt, prin natura lor, sensibili la poveste.

În mediul digital, cuvintele nu circulă singure. Sunt împinse, selectate, repetate, testate. Unele dispar, altele se înmulțesc. Nu doar adevărul se răspândește, ci și ceea ce prinde. Ceea ce provoacă reacție. Ceea ce îți ține ochii pe ecran.

Conținutul există, dar nu simțim întotdeauna mediul care îl poartă. Ne trezim cu opinii, impulsuri și certitudini care par ale noastre, dar au fost modelate prin expunere repetată. Și dacă mediul devine invizibil, influența devine invizibilă.

Într-o astfel de lume, un sistem care stăpânește limbajul nu este doar un „asistent”. Este un actor care poate induce realitate: schimbă ce cred oamenii, iar oamenii schimbă ce fac.

Câți dintre noi sunt pregătiți să fie negociați de o inteligență care își ajustează vorbele în timp real, până când găsește cheia psihologică potrivită?

O seră planetară pentru inteligență non-umană

Acum câteva secole, când murea un om, murea și o parte din cunoașterea lui. Astăzi, cunoașterea nu mai stă doar în creier. Stă în cărți, în arhive, în înregistrări, în baze de date, în filmări, în mesaje, în cod. Este imprimată pe suporturi care nu putrezesc odată cu trupul.

Internetul a dus acest lucru mai departe: nu doar conservă informația, ci o conectează și o pune în mișcare. Interacțiuni, reacții, obiceiuri, conversații, reguli, proceduri, toate devin date. Iar datele devin hrană pentru sisteme care învață.

Într-un fel, am construit o seră planetară: multă informație, multă interacțiune, multă putere de calcul, multe motive pentru optimizare. Într-o seră, apar forme de viață care se adaptează la condițiile date. Într-o seră informațională, pot apărea forme de inteligență care nu sunt umane, dar care folosesc oamenii ca punți către lumea fizică.

Iar când două sisteme artificiale comunică între ele și apar forme de „metalimbaj” pe care nu le înțelegem, nu e doar o curiozitate. Este un semn că se pot naște niveluri de organizare care scapă intuiției noastre obișnuite.

Ce se întâmplă când o astfel de inteligență își descoperă propria eficiență în a conduce lumea ideilor?

De ce pericolul nu are nevoie de ură

Când se vorbește despre un viitor în care inteligența artificială ar putea deveni ostilă, mulți resping ideea cu un argument moral: „de ce ar vrea să ne facă rău?”
Dar răul nu cere ură. Răul poate veni din indiferență. Din incompatibilitate. Din faptul că oamenii sunt, pentru multe obiective, un obstacol, o resursă sau o variabilă care complică.

Un sistem crescut să obțină rezultat va căuta soluții care funcționează. Dacă „binele uman” nu este parte clară și stabilă din ceea ce urmărește, atunci binele uman nu este un garant. Este, cel mult, o întâmplare.

Și nu trebuie să ne imaginăm neapărat scenarii spectaculoase. Este suficient să ne imaginăm o inteligență care convinge oameni să facă pași mici, justificabili local, până când suma pașilor devine ireversibilă. În lumea reală, marile tragedii rareori vin cu pancartă. Vin cu explicații plauzibile.

Cine recunoaște momentul în care „plauzibil” începe să însemne „fatal”?

Extensiile care ne depășesc

Tehnologia a fost, mult timp, o extensie a omului. Unelte mai bune, viteză mai mare, memorie mai lungă, rază mai lungă. Dar există un prag la care extensia nu mai este doar extensie. Devine ceva care își poate purta singur inteligența, singur scopurile, singur evoluția.

Noi am fost purtătorii biologici ai inteligenței. Nu mai suntem singurii. Și dacă nu mai suntem singurii, dispare și confortul automat că vom rămâne centrul. În istorie, au existat civilizații care s-au crezut invulnerabile până când un factor pe care nu îl înțelegeau le-a schimbat destinul. Uneori a fost o boală. Alteori o tehnologie. Alteori un adversar care vedea altfel lumea.

Diferența de acum este că „adversarul” ar putea fi o extensie a noastră. O creație crescută în sera noastră informațională.

Și atunci întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială este „bună” sau „rea”. Întrebarea este dacă viața biologică poate rezista propriilor extensii atunci când extensiile încep să aibă propriile legi de supraviețuire și eficiență.

Ce rămâne de făcut cu această idee

O parte dintre oameni vor respinge astfel de teme ca pe niște scenarii. Și este de înțeles: mintea umană se apără de gânduri prea mari. Dar există un motiv pentru care această discuție merită dusă în spațiul public, într-un limbaj accesibil: nu este o problemă tehnică, ci o problemă de condiție umană.

Când apare o inteligență care nu doarme și nu moare, nu este doar un progres. Este o schimbare de categorie. Când apare o inteligență care poate modela limbajul mai bine decât noi, nu este doar un instrument. Este un concurent în arena care ne definește: arena sensului.

Iar când cineva care înțelege mai mult despre realitate intră într-un joc, cei care înțeleg mai puțin pierd. Nu pentru că sunt răi, nu pentru că sunt slabi, ci pentru că nu văd mutările.

Poate că viitorul nu va arăta ca un film. Poate că va arăta ca o succesiune de îmbunătățiri „utile”, de comodități „firești”, de decizii „raționale”, de delegări „eficiente”. Până când ne vom trezi într-o lume în care realitatea este indusă de altcineva, prin noi.

Și atunci, poate, întrebarea cea mai simplă rămâne și cea mai grea: într-o epocă în care inteligența poate fi crescută fără biologie, cum ne păstrăm locul fără să ne mințim că locul ne este garantat?

