Live TV

De ce România trebuie să facă o prioritate din sănătatea mintală a copiilor și adolescenților

Data publicării:
Anna Riatti
Anna Riatti
Reprezentantă UNICEF în România
Anna Riatti are peste 20 de ani de experiență în cooperare internațională, dintre care 18 ani în cadrul UNICEF dedicați promovării și protecției drepturilor copiilor și adolescenților. De-a lungul carierei sale, a promovat întotdeauna parteneriatele și alianțele solide cu autorități la nivel național și local, cu agențiile ONU și partenerii internaționali, societatea civilă, sectorul privat și cu tinerii.
Anna-Riatti_avatar_1697025970
Annei Riatti, Reprezentanta UNICEF în România. Foto: UNICEF

Doar pentru că nu vorbim despre asta nu înseamnă că problema nu există sau că se va rezolva de la sine. Astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, avem ocazia să reluăm discuția despre sănătatea mintală a copiilor și adolescenților noștri, să evaluăm situația și să ne amintim că soluțiile sunt la îndemână.

Date recente arată că aproape jumătate dintre români declară că se confruntă cu probleme emoționale sau psihosociale, precum anxietatea sau depresia. Cu toate acestea, doar 19% apelează la ajutor profesional, în ciuda faptului că sănătatea mintală este recunoscută ca o problemă importantă în România. Deși sunt necesare mai multe date privind sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, știm că problemele des întâlnite în rândul copiilor și tinerilor includ tulburări de comportament, tulburări de hiperactivitate cu deficit de atenție.

Un raport UNICEF evidențiază creșterea ratei unor probleme precum tulburările de somn, dependența de internet sau jocuri și tulburările alimentare, cum ar fi anorexia sau bulimia, în rândul adolescenților români. Problemele de sănătate mintală au un impact negativ asupra relațiilor sociale, participării și performanțelor școlare și sănătății fizice ale adolescenților. Acestea sunt asociate cu rezultate școlare slabe, absenteism și abandon școlar. De asemenea, ele expun adolescenții la un risc mai mare de comportamente nocive, cum ar fi fumatul, abuzul de alcool și droguri, activitatea sexuală riscantă și comportamentele delincvente. România are cele mai ridicate rate din UE în ceea ce privește fumatul în rândul tinerilor (49,5 % în 2019) și sarcinile în rândul adolescentelor. Adolescenții români au rate ridicate de sinucidere, în special în zonele rurale, fiind de 2,3 ori mai mari decât media UE.

Stigmatizarea rămâne o barieră majoră, iar sănătatea mintală este adesea considerată un lux, ceva ce trebuie rezolvat, poate, după ce toate nevoile de bază sunt satisfăcute. Dar ea este un drept al omului, iar pentru tineri este esențială pentru dezvoltarea și bunăstarea lor viitoare.
Dincolo de stigmatizare, persistă provocări sistemice: finanțare insuficientă, lipsă de profesioniști calificați, servicii fragmentate în sectoarele sănătății, educației și protecției copilului, cunoștințe limitate în domeniul sănătății mintale în rândul educatorilor, îngrijitorilor și altor profesioniști care lucrează cu copii. Serviciile sunt costisitoare, iar specialiștii sunt adesea indisponibili acolo este cea mai mare nevoie de ei.
La UNICEF, credem că avem nevoie de o abordare multisectorială, de consolidare a sistemelor, în ceea ce privește sănătatea mintală și sprijinul psihosocial (SMSP) pentru copii și adolescenți, bazată pe mai mulți piloni.

Trebuie să promovăm și să comunicăm mai mult pentru a schimba discursul public și a promova sănătatea mintală ca drept al omului. De asemenea, este esențial să construim parteneriate solide cu autoritățile, ONG-urile, mediul academic și societatea civilă. Trebuie să ne implicăm mai mult în comunități și să-i capacităm pe adolescenți și pe cei care au grijă de ei. Programele de sprijin din partea colegilor și programele de parenting sunt, de asemenea, domenii care trebuie stimulate pentru a obține rezultate. Sunt necesare mai multe date și cercetări pentru a înțelege mai bine unde și cum trebuie să intervenim pentru a obține cele mai bune rezultate.

Nu trebuie să uităm că suntem în secolul XXI și că adolescenții de astăzi trăiesc într-un mediu extrem de tehnologizat și conectat. Dezvoltarea de instrumente digitale adaptate tinerilor și promovarea cunoștințelor în domeniul sănătății mintale prin intermediul platformelor online sunt esențiale pentru succesul oricărei intervenții, precum și pentru abordarea provocărilor specifice de gen în materie de sănătate mintală. Podcastul UNICEF „În mintea mea”, recent tradus și adaptat în limba română și accesibil gratuit tuturor, este un astfel de exemplu. Integrarea SMSP în sistemele de sănătate, educație și protecție a copilului este un alt domeniu în care ar trebui să intervenim în paralel cu formarea profesorilor, medicilor și asistenților sociali.

Este datoria noastră să facem o prioritate din sănătatea mintală a copiilor și adolescenților din România. Prin eliminarea stigmatizării, investirea în servicii integrate și capacitarea tinerilor, putem crea o lume în care bunăstarea lor emoțională este respectată și vocile lor sunt ascultate. Acum este momentul să acționăm.

Alte opinii
Virgil Popescu
Virgil Popescu
Europarlamentar PNL/PPE
Adevărul despre cărbune. CE Oltenia, Valea Jiului și Mintia - de la pierdere la investiții record
Andi Cristea
Andi Cristea
Europarlamentar PSD
Un nou moment Marshall între UE și SUA: Curajul unei monede comune transatlantice
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Frontiera dronelor și anatomia securității pe flancul estic. Va putea România să joace un rol cheie în viitorul tehnologiei de apărare?
Ionuț Stroe
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Nu boicota Netflix. Boicotează populismul și izolaționismul
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Digi Sport
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează...
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru...
Ultimele știri
OMS: O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie. Țările cu cele mai mari probleme
Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Suntem pregătiți și facem planuri”
„Muncim doar pentru a supraviețui”. Românii, prea săraci să economisească: un sfert rămân fără bani la final de lună, arată un sondaj
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copil obez
UNICEF: Numărul copiilor care suferă de obezitate s-a triplat în ultimii 25 de ani. Specialist: „Părinții sunt primii vinovați”
Malnourished toddler in Gaza fights for life amid ongoing Israeli attacks
Unicef: peste 7.000 de copii, cu vârste sub 5 ani, din Gaza au fost incluși în programe de recuperare din cauza malnutriției acute
Cover-digi-alex
Fiecare contribuție poate aduce zâmbetul pe chipurile copiilor vulnerabili și le poate oferi șansa la o viață normală
Eu raman alaturi de copii
Cei care aleg să ajute
copii conectati la retele sociale
Copiii din România, la jumătatea clasamentului privind bunăstarea. Cum stau la sănătate (raport UNICEF)
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta...
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat...
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”