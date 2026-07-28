Live TV

România nu este Belgia, Polonia sau Germania. De ce avem nevoie rapidă de un guvern?

Data publicării:
Radu Oprea
Radu Oprea
Senator PSD
Ștefan-Radu Oprea este senator PSD. A fost Secretar General al Guvernului în perioada iunie 2025 - aprilie 2026, Ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în perioada 2023-2024 și Ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2018-2019. În 2012 a fost ales Senator pe listele PSD, funcție pe care a îndeplinit-o timp de trei mandate consecutive. Are o bogată experiență antreprenorială, construită înainte de a-și începe mandatul în Senat.
Radu Oprea
Radu Oprea a fost Secretar General al Guvernului în Guvernul Bolojan. A fost Ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în perioada 2023-2024 și Ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2018-2019. În 2012 a fost ales Senator pe listele PSD, funcție pe care a îndeplinit-o timp de trei mandate consecutive.

Am auzit de nenumărate ori comparații cu alte state care pot sta luni de zile în negocieri până găsesc formula pentru învestirea unui guvern.

De ce în România nu funcționează acest lucru?

Pentru că noi am ales un model de administrare a statului care astăzi este nefuncțional. Modelul este cel francez în care ministerele ar trebui să fie conduse din punct de vedere administrativ de către înaltul funcționar public reprezentat de Secretarul General și Secretarii Generali Adjuncți. Din categoria înalților funcționari publici mai făceau parte Prefecții, Subprefecții și Inspectorii Guvernamentali. Aceștia, cu toții, trebuiau să fie absolvenți ai Institutului Național de Administrație. INA era gândit a fi echivalentul ENA din Franța, o instituție recunoscută pentru calitatea absolvenților.

Mai precizez că rolul secretarului general într-un minister este acela de înalt funcționar public care asigură stabilitatea funcționării instituției, continuitatea conducerii și legătura operativă dintre ministru și departamente, fiind numit pe criterii de profesionalism, independent de schimbările politice de la vârful ministerului.

Ce se întâmplă de fapt în administrația românească? Secretarii generali și secretarii generali adjuncți sunt propuși de miniștri, numiți prin decizia Premierului, cu exercitare și reconfirmare la fiecare șase luni. Excepțiile, cei care sunt stabili pe post, le poți număra pe degetele de la o mână.

Deci în România când un guvern este demis, funcționarii publici și contractuali așteaptă să plece ministrul, secretarii de stat, secretarul general și secretarii generali adjuncți. Și atunci se pune întrebarea cine conduce ministerele? Cum se exercită autoritatea în această perioadă, ținând cont de faptul că primele acte verificate de o nouă conducere sunt ultimele semnate de vechea conducere a ministerului? Cum asigurăm legalitatea actelor când secretarul general este al ministrului și semnează orice i se cere?

Spre exemplu, în această perioadă se adoptă de către guvern Hotărâri care aprobă Strategii. Ele reprezintă politici publice noi, iar aprobarea lor este interzisă în Constituție, art.110, alin.(4), care spune că: „Guvernul al cărui mandat a încetat [...] îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern."

Nu este o problemă teoretică. Consiliul Legislativ a emis avize negative pe o serie de proiecte de Hotărâri de Guvern promovate de Executivul demis condus de Ilie Bolojan, atrăgând atenția că orice măsură care aduce modificări structurale sau angajează politici noi excedează cadrului permis de art.110 alin. (4) din Constituție. Cu alte cuvinte, chiar instituția abilitată să avizeze actele normative confirmă exact riscul despre care vorbesc: un guvern fără legitimitate politică deplină continuă să adopte politici noi, în disprețul legii.

Mai mult decât atât, prin modificarea Codului Administrativ din 2019, Prefecții și Subprefecții sunt numiți politic, iar funcția de inspector guvernamental a fost desființată anul acesta. Am renunțat la un model, în timp, fără o dezbatere publică asupra modelului de urmat în administrația publică.

Recunosc că am pus această întrebare premierului demis Ilie Bolojan când am discutat despre inspectorii guvernamentali: care va fi modelul de funcționare al administrației din România dacă pe cel francez îl abandonăm? Nu am primit un răspuns. Din punctul meu de vedere, aceasta este reforma care trebuie făcută în administrație — alegerea unui model care să asigure un echilibru între oportunitatea politică și funcționarea instituțiilor. Din păcate, reforma cabinetului demis înseamnă doar tăieri, nu eficiență.

Există modele diferite în rândul statelor membre. Spre exemplu, în Polonia, care este unul dintre modelele de administrație studiate ca fiind foarte performante în absorbția de fonduri europene, există funcția de director general cu atribuții asemănătoare secretarului general de la noi, dar care are stabilitate pe funcție. Sau în Germania, din cinci secretari de stat într-un minister federal, doi sunt politicieni proveniți din Parlament, iar ceilalți trei sunt funcționari publici cu continuitate în exercitarea funcției. Așa memoria instituțională există și se exercită actul de autoritate administrativă și în timpul perioadelor de interimat.

În concluzie, vă readuc aminte de cartea „De ce eșuează națiunile", în care Daron Acemoglu (laureat al Premiului Nobel pentru economie) și James Robinson demonstrează că națiunile care au reușit creșteri economice spectaculoase sunt cele cu instituții puternice. Ce facem cu România? Continuăm „reforma" austerității sau ne punem serios pe muncă și schimbăm modelul, întărind și eficientizând instituțiile începând cu conducerea lor?

Alte opinii
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Traseul unui trofeu: ce a construit Spania între 1977 și 1986. De ce România pornește astăzi de mai sus decât porneau spaniolii atunci
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
România cum ar fi trebuit să fie: Norman Manea la 90 de ani
Sebastian Burduja
Sebastian Burduja
Deputat PNL
De la statul pe hârtie la statul superinteligent. Saltul în viitor pe care România trebuie să-l facă
Ionuț Stroe
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Cu ce rămâne România după summitul NATO de la Ankara
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicienilor? Aleșii au...
zelenski trump davos
Impresionat de progresele Ucrainei pe câmpul de luptă, Trump a ajuns...
2026-07-28-4718
Grevă în Sănătate: peste 500 de spitale asigură doar urgențele...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Oficial: SUA sunt la ani distanţă de capacitatea Ucrainei în...
Ultimele știri
Nova Power & Gas contestă concluziile Corpului de Control privind proiectul SMR de la Doicești: Nu am obținut profit din tranzacție
Ministrul Finanțelor explică de ce a fost prelungit termenul pentru TVA de 9% la locuințe. „Este o măsură de echitate”
Agenție românească, din nou între cele mai bune din lume: Five Elements Digital, nominalizată al 6-lea an la Global Search Awards
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu.
Grindeanu este optimist și avansează data de 15 august pentru rezolvarea blocajului guvernamental
doicesti
Corpul de Control al premierului a încheiat verificările privind proiectul reactoarelor modulare de la Doicești. Concluziile raportului
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Sunt șanse „zero” ca legea salarizării să treacă săptămâna aceasta. „4 miliarde sunt enorm de mulți bani când nu-i ai”
chei de la o locuinta noua
Senatul a votat prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția locuințelor, până la 1 octombrie. Ce se întâmplă mai departe
Sorin Grindeanu.
PSD sesizează Curtea de Apel București şi Parchetul General împotriva Guvernului Bolojan pentru „abuzuri de ordin legislativ”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jason Statham, sărbătorit pe iaht de iubită și copii. Timp superb în familie: "Numărul unu. Omul de acțiune...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Încă un jucător pleacă de la Universitatea Craiova. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Cel mai criticat jucător de la FCSB, lăudat de Dumitru Dragomir: „Nu e lăsat să se exprime! Poate ajunge...
Adevărul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele...
Playtech
Averea reală a lui Putin, una uriaşă. Câți bani ar fi strâns de când conduce Rusia, conform investigaţiilor
Digi FM
Imagini speciale cu prințul George la împlinirea vârstei de 13 ani. Pasul important pe care fiul lui William...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata: Real Madrid a cedat! S-au trimis hârtiile pentru Vinicius Junior
Pro FM
De ce își ascunde Alexandra Căpitănescu relația cu Bogdan, chitaristul trupei sale: „Încerc să protejez ceea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Adevărul din spatele dronelor doborâte. Cine alimentează teoriile conspirației și de ce sunt crezute
Newsweek
Decizie cu impact devastator la pensie. Pensionarii cu grupe pierd mulți bani. Sentință definitiva a instanței
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A supraviețuit războiului, a fugit de un soț abuziv și la 73 de ani și-a găsit marea iubire. Care sunt...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”