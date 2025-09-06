Unicef: peste 7.000 de copii, cu vârste sub 5 ani, din Gaza au fost incluși în programe de recuperare din cauza malnutriției acute

Peste 7.000 de copii, cu vârste sub 5 ani, au fost incluși, în ultimele două săptămâni, în programe de recuperare pentru malnutriție acută, în clinicile gestionate de Unicef în Gaza. Totalul general pentru luna august este în curs de compilare de către Unicef, dar se preconizează că va depăși 15.000 de pacienți noi, de peste șapte ori mai mult decât totalul obținut în luna februarie, anunță The Guardian.

Luna trecută a fost declarată foamete în orașul Gaza, în nordul teritoriului devastat, dar alte orașe mai la sud „recuperază rapid”, au declarat oficialii agenției.

„Pe teren, este foarte clar că oamenii mor de foame, că în orașul Gaza se desfășoară o foamete, iar Deir al-Balah și Khan Younis (n.r. două orașe din sudul Gazei) nu sunt cu mult în urmă”, a declarat Tess Ingram, purtător de cuvânt al Unicef, care a petrecut ultimele zile în orașul Gaza.

Ingram a spus că a vorbit cu o mamă prost hrănită, incapabilă să-și alăpteze copilul de opt luni, aflat în aceeași situație.

„Ea și soțul ei împărțeau o ceașcă de orez pe zi. Situația este îngrozitoare”, a adăugat Ingram.

Orașul Gaza, odinioară un centru comercial și cultural aglomerat, este acum ținta unei noi ofensive israeliene, care amenință să-i alunge pe cei peste un milion de locuitori. Oficialii israelieni au descris orașul ca fiind un „bastion” al Hamas.

Armata israeliană le-a ordonat palestinienilor să părăsească orașul și să se îndrepte spre sud, înainte de asalt, dar nu a dat niciun termen pentru ofensivă, despre care a indicat anterior că nu va fi anunțată în avans.

Ofensiva amenință să strămute sute de mii de palestinieni slăbiți de aproape doi ani de bombardamente, malnutriție și, acum, foamete. Mulți au fost deja strămutați, unii în repetate rânduri, iar unii locuitori ai orașului Gaza au declarat că vor refuza să mai îndure aceste torturi.

În mai, Israelul a relaxat blocada totală de două luni asupra aprovizionării cu bunuri în Gaza, dar aprovizionarea rămâne inadecvată.

Agențiile ONU depun eforturi pentru a depăși dificultățile logistice masive, restricțiile israeliene continue și obstacolele birocratice pentru a aproviziona un număr mic de bucătării și brutării comunitare, în timp ce camioanele comerciale private transportă cantități limitate de orez, zahăr, tăiței instant și alte produse alimentare uscate. Legumele proaspete sunt rare și costă până la 50 de dolari pe kilogram, un preț pe care puțini și-l pot permite, spune Ingram.

Povestea este aceeași - o porție pe zi de la cantina comunitară, aproape întotdeauna linte sau orez, împărțită între membrii familiei, părinții renunțând la mâncare pentru ca cei mici să poată mânca. Fără nutrienți. Fără alte opțiuni - ajutorul este rar, iar piața este mult prea scumpă

Locuitorii au descris că se confruntă cu o „alegere imposibilă”: să rămână în locuințele improvizate din orașul Gaza și să spere că vor supraviețui unui eventual atac israelian sau să fugă în zonele de coastă supraaglomerate, unde spațiul este redus și aproape că nu există servicii, aprovizionare cu apă sau asistență medicală.

O situație tot mai disperată

Lucrătorii umanitari din al-Mawasi, principala zonă de coastă desemnată de Israel pentru cei care fug din orașul Gaza, spun că sute de mii de persoane strămutate sunt deja înghesuite pe dunele de nisip și câmpurile din zonă. Un teren de dimensiunea unui cort pe orice teren liber costă echivalentul a 300 de dolari pe lună și există puțin spațiu pentru noii sosiți.

„Aprovizionarea cu apă este insuficientă, corturile și adăposturile sunt foarte fragile, nu există niciun sistem de colectare a gunoiului sau a deșeurilor solide, nu există umbră și nu mai este loc pentru nimeni... Este total nepotrivit pentru locuire chiar și în acest moment”, a declarat un lucrător umanitar din al-Mawasi.

Oficialii israelieni acuză ONU că nu a distribuit ajutoarele și au afirmat în repetate rânduri că Hamas fură o mare parte din asistența acordată, deși un raport intern al guvernului SUA a arătat că acest lucru nu este adevărat, scriu jurnaliștii The Guardian.

Luna trecută, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), o organizație recunoscută la nivel mondial, care clasifică gravitatea insecurității alimentare și a malnutriției, a constatat că în orașul Gaza au fost atinse trei praguri-cheie pentru foamete.

Copiii, printre cei mai vulnerabili

De la 2.000 în februarie, numărul copiilor sub cinci ani cu malnutriție acută, înscriși în clinicile Unicef din Gaza, a crescut la 5.500 în mai. În iulie, numărul total a ajuns la peste 15.000.

Numărul copiilor cu vârste sub 5 ani, examinați de Unicef, a crescut de la 82.000 la 144.000 în această perioadă. Cei internați pentru malnutriție acută severă, cea mai gravă categorie, au crescut de la 20 în martie, la 40 în iulie, deși acest număr a scăzut față de vârful de peste 50 înregistrat în luna precedentă.

În ciuda opoziției din cadrul comandamentului militar superior, Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, rămâne hotărât să continue noua ofensivă. Există în continuare diferențe mari între cererile Israelului și cele ale Hamas, iar orice încetare a focului pare improbabilă în acest moment.

Membrii de extremă dreapta ai coaliției de guvernare au amenințat că vor răsturna guvernul Netanyahu dacă Israelul va face concesii pentru a recupera cei aproximativ 50 de ostatici care se află încă în Gaza, dintre care se crede că mai puțin de 20 sunt în viață.

Vineri, armata israeliană a anunțat într-o declarație că va viza o serie de structuri identificate ca fiind utilizate de Hamas, în special clădiri înalte.

„În zilele următoare, armata israeliană va lovi structuri care au fost transformate în infrastructură teroristă în orașul Gaza: camere de supraveghere, centre de comandă și observare, poziții de tragere pentru lunetiști și antitanc, complexe de comandă și control”, se arată în declarație.

