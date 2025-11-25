Pacea rece și sfârșitul inocenței: De ce suntem condamnați să câștigăm pauza strategică impusă de Washington

Istoria nu se repetă, spunea Mark Twain, dar rimează. Astăzi, privind textul planului de pace propus de administrația Trump pentru Ucraina, avem, de facto, falimentul arhitecturii de securitate post-Război Rece și momentul zero pentru Europa.

Ceea ce am văzut în acest document nu este doar o „negociere dură” sau o „trădare”, ci o reconfigurare brutală a ordinii mondiale, unde realismul american întâlnește epuizarea europeană și cinismul rusesc. Este un moment de tranziție, un prag istoric pe care trebuie să îl trecem cu luciditate, nu cu lamentări.

Realpolitik-ul american și pivotul către Pacific

Trebuie să avem onestitatea intelectuală de a recunoaște că Washingtonul, sub administrația Trump, operează o schimbare de paradigmă care era, în multe privințe, inevitabilă. De trei ani, Statele Unite au purtat pe umeri greutatea financiară și logistică a războiului. Dar o superputere, oricât de vastă, nu poate susține la infinit două conflicte existențiale simultan. În timp ce noi privim spre Bahmut și Harkov, adevărata competiție a secolului XXI se desfășoară în Indo-Pacific, unde China accelerează tehnologic și naval. Modul în care se încheie războiul din Ucraina va fi citit la Beijing ca un manual pentru Taiwan.

Evoluția negocierilor arată că administrația Trump, deși tranzacțională, nu este surdă la argumentele forței. Trump vrea un „deal”, vrea să închidă dosarul, dar a înțeles că un acord care duce la prăbușirea rapidă a Ucrainei ar fi fost o pată pe propria sa moștenire politică („a bad deal”).

Faptul că Ucraina a propus „modificări constructive” și că acestea au fost integrate arată maturitatea diplomatică a președintelui Zelenski. Pus în fața unui ultimatum, el nu a răsturnat masa, ci a rearanjat piesele. A ales să piardă controlul imediat asupra unor teritorii (pe care oricum nu le putea recuceri militar pe termen scurt) pentru a câștiga securitatea statului pe termen lung.

Planul propus este mai puțin idealist, mai puțin maximalist și orientat strict spre gestionarea riscurilor imediate. America nu ne abandonează, dar ne transmite un mesaj brutal: vacanța strategică a Europei s-a încheiat.

Diavolul din detalii: Capcana demilitarizării și iluzia garanțiilor

Planul prevede o înghețare a conflictului pe linia actuală de contact, recunoscând de facto controlul rusesc asupra Crimeei și Donbasului, în timp ce statutul regiunilor Herson și Zaporojie rămâne „înghețat”. Însă aspectul cel mai periculos nu este pierderea teritorială – oricât de tragică – ci amputarea capacității Ucrainei de a se apăra în viitor.

Punctul 6 al planului impune limitarea Forțelor Armate Ucrainene la 600.000 de militari, o reducere drastică de la nivelul actual de aproximativ 850.000. A cere victimei să se dezarmeze în timp ce agresorul nu are nicio limită similară impusă este o invitație la o viitoare invazie. Mai mult, crearea unei zone tampon demilitarizate pe teritoriul controlat actualmente de Ucraina în Donețk sfidează logica defensivă elementară.

Negociatorii de la Kiev, susținuți de „Coalițiea de Voință” europeană tot mai vocală, au reușit să împingă această limită la 800.000. Această diferență de 200.000 de oameni nu este statistică; este strategică. Ea permite Ucrainei să mențină o armată de război pe timp de pace. Este diferența dintre a fi un stat tampon vulnerabil și a fi o fortăreață („Porcupine strategy”, cum o numesc strategii americani). Acceptând această cifră, Washingtonul recunoaște implicit că pacea nu poate fi menținută prin bunăvoința Rusiei, ci doar prin capacitatea de descurajare a Ucrainei.

În contrapartidă, Ucrainei i se oferă garanții de securitate din partea SUA, NATO și UE, modelate după Articolul 5, care ar considera un atac viitor drept o amenințare la adresa „comunității transatlantice”. Sună robust pe hârtie. Dar istoria ne obligă la scepticism. Ucraina a mai primit garanții la Budapesta în 1994. Fără o aderare formală la NATO – interzisă explicit prin punctul 7 al planului, care cere modificarea Constituției ucrainene – și fără trupe străine staționate pe sol ucrainean (punctul 8), aceste garanții riscă să rămână simple declarații politice. Rusia a insistat istoric asupra dreptului de veto în aranjamentele de securitate, ceea ce ar putea goli de conținut orice promisiune occidentală.

Falimentul moral: amnistia și copiii furați

Poate cel mai greu de acceptat aspect al acestui plan este dimensiunea sa morală. Punctul 26 prevede o „amnistie totală” pentru acțiunile din timpul războiului. Din fotoliile diplomatice, aceasta poate părea o măsură pragmatică pentru reconciliere. Dar de la firul ierbii, din perspectiva victimelor de la Bucea sau Irpin, este o a doua condamnare.

În Ucraina se ridică o întrebare care ar trebui să bântuie conștiința Occidentului: ce se întâmplă cu cei 20.000 până la 35.000 de copii ucraineni răpiți și deportați în Rusia? Planul menționează vag, la punctul 24, un program de reunificare a familiilor și întoarcerea „tuturor deținuților civili și ostaticilor, inclusiv copiii”. Dar fără mecanisme coercitive și sub umbrela amnistiei, există riscul real ca această tragedie umanitară să fie îngropată în birocrație. Acceptarea implicită a crimelor de război transmite un semnal devastator dictatorilor din întreaga lume: agresiunea, dacă este suficient de persistentă, rămâne nepedepsită.

Reacția Europei: între indignare și impotență

E de înețels ca mulți lideri europeni sunt „șocați” și furioși, nu doar de conținut, ci și de faptul că Europa este tratată ca un simplu plătitor, nu ca un negociator. Conform punctului 14, Europa este așteptată să contribuie cu 100 de miliarde de dolari la reconstrucție și să gestioneze activele rusești înghețate, în timp ce SUA ar urma să primească 50% din profiturile investițiilor.

Ca țări participane la efortul de război, ne simțim puși în fața faptului împlinit, realizând că fără puterea militară americană, pârghiile noastre sunt limitate. Această umilință diplomatică trebuie să fie dușul rece final. Modelul în care Europa este un gigant economic și un pitic geopolitic, care își externalizează securitatea către Washington, a falimentat. Dacă vrem să nu mai fim tratați ca o pușculiță, trebuie să devenim o forță.

Partea plină a paharului: pragmatismul și oportunitățile pentru România

Totuși, nu avem luxul să rămânem blocași în critică. Trebuie să identificăm oportunitățile și să securizăm interesele naționale în acest nou context fluid. Planul conține elemente care, dacă sunt bine instrumentate, pot servi stabilității regionale.

În primul rând, aspectul economic. Punctul 12 propune un pachet masiv de reconstrucție, cu implicarea Băncii Mondiale și crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei axat pe tehnologie și energie. O Ucraină transformată într-un șantier de reconstrucție și modernizare este un vecin mult mai sigur decât o zonă de conflict perpetuu. Companiile românești trebuie să fie pregătite să participe la acest efort.

În al doilea rând, și vital pentru România, este punctul 23. Rusia se angajează să nu împiedice activitățile comerciale pe râul Nipru și să garanteze transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră. Securitatea traficului naval la Marea Neagră este o linie roșie pentru noi. Faptul că acest aspect este prins într-un document garantat de SUA este un câștig, dar el trebuie dublat de o prezență navală aliată constantă. O hârtie semnată de Putin nu valorează nimic fără o flotă care să o apere.

Rusia va prezenta acest acord ca pe o victorie totală la televiziunile de stat. Dar, în profunzime, Moscova nu a câștigat nimic strategic. Economia sa colapsează, sancțiunile vor fi ridicate doar „etapizat și de la caz la caz” (punctul 13), iar dependența de China a devenit sinonimă cu colonizarea.

România și Europa: De la statutul de spectator la cel de jucător

Pentru România, această reașezare tectonică nu permite luxul relaxării. Traversăm o fereastră de oportunitate critică, un „intermezzo” istoric pe care, dacă îl ratăm, riscăm să rămânem captivi într-o zonă gri a insecurității. Dilema este simplă, dar brutală: evoluăm într-un actor statal matur, care își securizează viitorul, sau rămânem o simplă notă de subsol în negocierile marilor puteri?

Timpul câștigat prin acest moment trebuie investit în trei direcții vitale, transformând anxietatea în acțiune:

Fortăreața Mării Negre: Nu mai putem aștepta pasivi ca securitatea să ne fie livrată. Este imperativ să accelerăm modernizarea armatei și să transformăm flancul estic într-o linie de apărare reală, nu doar o zonă tampon pe hârtie. Un parteneriat strategic reciproc: Relația cu Washingtonul rămâne cheia de boltă, dar paradigma trebuie să se schimbe. Trebuie să demonstrăm că suntem furnizori de securitate, nu doar consumatori, asigurându-ne astfel că interesele noastre sunt discutate la masă, nu servite în meniu. Scut pentru Moldova: În timp ce hărțile se redesenează în Ucraina, vigilența noastră față de Chișinău trebuie să fie maximă. Avem datoria istorică de a ajuta Republica Moldova să accelereze drumul spre Uniunea Europeană.

Schimbarea de ton de la Washington nu este un abandon, ci un electroșoc necesar pentru o Europă prea mult timp adormită. Nu trăim o pace reală, ci o perioadă de antrenament intensiv. Acesta nu este finalul istoriei, ci doar momentul în care decidem dacă suntem pregătiți să o scriem noi înșine.