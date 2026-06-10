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Războiul a ajuns la Marea Neagră: cum testează Rusia pragul de reacție al NATO pe teritoriul României

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Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
muraru alexandru

În noaptea de 28 spre 29 mai, locatarii unui bloc cu zece etaje din sudul Galațiului s-au trezit în zgomot de explozie și miros de fum. O dronă rusească, urmărită de radar de la granița fluvială, se prăbușise pe acoperiș și aprinsese ultimul nivel. O femeie și copilul ei au ajuns la spital, aproximativ șaptezeci de oameni au fost evacuați noaptea, în stradă. Avioanele de vânătoare ridicate de la sol nu au mai apucat să intercepteze aparatul. A fost prima dată când o dronă a lovit o zonă dens locuită a unui stat membru NATO și a rănit civili. Statistica oficială a Ministerului Apărării așază episodul într-o serie: a douăzeci și opta incursiune în spațiul aerian românesc, al patruzeci și șaptelea caz în care fragmente de drone au fost recuperate de pe teritoriul nostru.1

O săptămână mai târziu, o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța, alte trei au fost găsite pe litoral, iar peste o mie de turiști au fost evacuați de pe plaje. Aparatul era, de această dată, ucrainean: Kievul a recunoscut că drona îi aparținea, parte dintr-un grup de cinci, și a precizat că fusese bruiată electronic de forțele ruse înainte să devieze spre țărmul românesc.2 Atribuirea diferă, mecanismul rămâne: războiul electronic al Moscovei împinge spre România inclusiv armele care i se opun.

Luni dimineață, o dronă a explodat și peste Prut, lângă satul Lopatna din Republica Moldova.3 Iar astăzi, 10 iunie, ambasadorii statelor NATO se reunesc în Consiliul Nord-Atlantic, la cererea României, pentru a discuta securitatea Mării Negre.4 Cronologia spune singură ceea ce limbajul diplomatic încă ezită să numească: marja de siguranță dintre război și noi se subțiază săptămânal.

Ceea ce testează Rusia cu fiecare incursiune este pragul politic al reacției aliate: cât de adânc se poate intra în spațiul NATO fără a declanșa un răspuns. Apărarea antiaeriană este doar subiectul aparent al discuției. Incidentele care poartă semnătura Moscovei par calibrate să rămână sub nivelul care ar obliga Alianța să acționeze: destul de grave ca să sperie, suficient de ambigue ca să permită scuza accidentului. Zona gri este arma; ambiguitatea, muniția ei.

Aritmetica picăturii
România a reacționat corect în registrul diplomatic. Ambasadorul rus a fost convocat, consulatul general al Rusiei de la Constanța a fost închis, consulul expulzat, iar Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență la cererea Bucureștiului. Ministrul de externe a numit incidentul de la Galați „o încălcare inacceptabilă și flagrantă" a spațiului aerian și a cerut accelerarea transferului de capabilități anti-dronă promis de comandamentul aliat.5 Toate acestea contează.

Sub un prag, însă, răspunsul s-a oprit: România nu a invocat Articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic. Polonia, în septembrie 2025, după ce aproximativ douăzeci de drone i-au traversat cerul fără să rănească pe nimeni, l-a invocat în aceeași zi. Presa Moscovei a înregistrat diferența cu o satisfacție abia mascată: Kommersant nota sec că nici Bucureștiul, nici aliații nu au luat în discuție consultările formale.6 În gramatica descurajării, ceea ce nu spui devine parte din mesaj.

Există un precedent studiat în toate academiile militare. În martie 1936, trupele germane au intrat în Renania demilitarizată cu ordine explicite de retragere la primul semn de ripostă franceză. Riposta nu a venit: fiecare cancelarie a judecat incidentul izolat, niciuna nu a judecat suma lor. Au urmat Austria, Sudeții și restul, fiecare pas justificat de precedentul pasului anterior. Lecția acelui deceniu rămâne cea mai scumpă din istoria europeană: pragurile neapărate se mută singure, iar costul restabilirii lor crește exponențial cu fiecare pas tolerat.

Rusia câștigă în ambele scenarii. Dacă Alianța absoarbe incidentul în tăcere, precedentul se consolidează și următoarea dronă va zbura mai adânc, mai des, mai încărcată. Dacă Alianța reacționează zgomotos, Moscova primește materia primă pentru narativul „NATO escaladează".

Cercetătorul german Stefan Meister a formulat recent distincția care ordonează întreaga ecuație: „Uniunea Sovietică reprezenta status quo-ul; Rusia de astăzi, revizionismul".7 Un actor revizionist trăiește din absorbția tăcută a provocărilor sale; fiecare incident neplătit îi confirmă teoria despre slăbiciunea adversarului.

Testul are loc exact în momentul în care arhitectura care ar trebui să-l descurajeze se subțiază. Washingtonul și-a anunțat aliații, într-o reuniune confidențială la Bruxelles, că intenționează să retragă din Europa avioane de vânătoare, nave, drone, bombardiere și submarine; cinci mii de militari pleacă din Germania, programul Tomahawk de pe teritoriul german este suspendat, iar România a înregistrat încă de anul trecut o reducere a prezenței americane.8

Europa răspunde, în ritmul ei: Norvegia aderă la „descurajarea nucleară avansată" propusă de Franța, Germania și Țările de Jos își construiesc un stat major comun pentru flancul estic, România urmează să primească 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru echipamente militare și infrastructură.9

Direcția este bună. Viteza este problema: dronele zboară pe calendarul Moscovei, livrările sosesc pe calendarul Bruxellesului.

Capcana dialogului purtat sub asediu
În paralel cu dronele, capitalele europene redeschid dezbaterea despre dialogul cu Kremlinul. Președintele Macron repetă că a venit momentul ca europenii să se așeze la masă, iar Aleksandr Lukașenko, mesager serviabil, îl încurajează public. Înaltul Reprezentant Kaja Kallas avertizează însă asupra „capcanei": Rusia ar prefera ca europenii să se certe pe tema cine îi reprezintă la negocieri, în loc să decidă ce pun pe masă.10

Distincția clasică a Războiului Rece rămâne valabilă și merită rostită întreagă: se negociază de pe poziții de forță, cu canale deschise, fără a confunda comunicarea cu concesia. George Kennan avertiza încă din 1946 că presiunea Moscovei cedează doar în fața unei contraforțe ferme, aplicate cu răbdare, în fiecare punct unde se exercită.

A relua dialogul în timp ce drone rusești aterizează pe blocuri din Galați, fără ca fiecare incursiune să aibă un preț, echivalează cu negocierea poliței de asigurare în timp ce casa arde.

Se va obiecta că o dronă bruiată, rătăcită, scăpată de sub control nu constituie un atac deliberat și că invocarea Articolului 4 ar dramatiza inutil un accident. Numai că descurajarea nu judecă intenții, judecă tipare, iar douăzeci și opt de incursiuni în patru ani au încetat demult să fie accident. Articolul 4 prevede exact ceea ce lipsește acestui moment: consultarea politică formală a aliaților, cu Rusia privind din afară la o Alianță care se coordonează. Polonia l-a folosit și cerul nu a căzut; dimpotrivă, pe cerul ei s-au înmulțit avioanele aliate.

Mai există o condiție a credibilității, iar ea se construiește acasă. România cere astăzi solidaritate la Bruxelles în timp ce, de cinci săptămâni, nu are un guvern cu puteri depline în urma unei moțiuni și alianțe între AUR și PSD care acum refuză cu obstinație să își asume responsabilitatea guvernării.

Un stat de frontieră care își lasă executivul în interimat prelungit transmite, fără să vrea, exact mesajul pe care adversarul așteaptă să-l audă: că pragurile lui sunt negociabile. La Iași, la o oră de mers cu mașina de granița unei Republici Moldova hărțuite de aceleași drone, distincția dintre politica internă și cea externă s-a subțiat până la transparență.

Femeia și copilul din Galați s-au întors acasă; acoperișul blocului se repară. Pragul, în schimb, rămâne acolo unde l-a lăsat ultima dronă, cu un metru mai adânc în teritoriul nostru decât acum un an. Istoria flancului estic se scrie în praguri: cine nu le apără pe cele mici ajunge, invariabil, să le negocieze pe cele mari.

Următoarea dronă nu va întreba dacă suntem pregătiți; va măsura doar cât de departe poate ajunge.

Note
1. Ministerul Apărării Naționale, comunicat, 29 mai 2026; L'Express, „«O nouă linie depășită»: o dronă rusească a căzut peste o clădire rezidențială din România", 29 mai 2026; The Wall Street Journal, 29 mai 2026; France 24, 29 mai 2026.
2. BBC, „Ucraina a recunoscut că o dronă maritimă care a explodat la Constanța îi aparținea", 6 iunie 2026; Reuters, 5–6 iunie 2026 (declarațiile Marinei Ucrainei privind bruiajul rusesc și grupul de cinci drone); Radio România Actualități, 6 iunie 2026 (evacuarea a peste o mie de persoane de pe plaje).
3. Reuters, 9 iunie 2026; Radio România Actualități, 9 iunie 2026. Atribuirea aparatului nu fusese stabilită oficial la data redactării.
4. Radio România Actualități, 8 iunie 2026.
5. Politico, interviu cu ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, 29 mai 2026; Radio România Actualități, 3 iunie 2026 (reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocată la cererea României).
6. Kommersant, 31 mai 2026.
7. Stefan Meister (Consiliul German pentru Relații Externe, DGAP), citat în El País, 31 mai 2026.
8. La Razón, 28 mai 2026; L'Express, mai 2026 (retragerea trupelor americane din Germania); The Wall Street Journal, 29 mai 2026 (reducerea prezenței americane în România).
9. Le Monde și Libération, 3–4 iunie 2026 (aderarea Norvegiei la „descurajarea nucleară avansată"); La Libre Belgique, 4 iunie 2026 (statul major comun germano-olandez); Radio România Actualități, 3 iunie 2026 (programul SAFE).
10. Le Monde, „Europa e din nou pregătită să deschidă un dialog cu Vladimir Putin", 2 iunie 2026; El Periódico, 28 mai 2026 (declarațiile Kajei Kallas).

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