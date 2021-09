CTP: Președintele PNL a fost reales. Pentru mine, ce s-a întâmplat între Iohannis și Orban își are explicația demult, din vara lui 2014

„Klaus Iohannis era președintele PNL în 2014, înainte de a deveni președintele țării, și acum, la Congresul PNL, a fost reales. Asta am văzut: Klaus Iohannis reales”, a comentat gazetarul Cristian Tudor Popescu, sâmbătă seara, la Digi24, rezultatul alegerilor din Partidul Național Liberal în urma cărora Florin Cîțu a devenit noul lider liberal.

„Ce s-a întâmplat în relația Klaus Iohannis - Ludovic Orban, care a generat tot ce am văzut la acest congres, pentru mine își avea demult explicația, din 2014, vara, într-o replică a președintelui Klaus Iohannis. Atunci nu era președinte dl. Klaus Iohannis, nici măcar nu era candidat. Atunci se bătea cu Crin Antonescu pentru președinția Partidului Național Liberal. Am avut atunci o discuție - prima și ultima - cu dl. Klaus Iohannis, dânsul a solicitat-o, a venit la redacție. Din acea discuție o să decupez o replică. Eu, în general, nu divulg ce s-a vorbit în discuții private cu politicieni, dar consider că odată cu trecerea timpului, a unor ani, și cu schimbarea conjuncturii politice, astfel încât ceea ce spun eu aici să nu mai poată să-i creeze avantaj sau dezavantaj respectivului personaj politic, devine o chestiune de istorie care poate fi făcută publică. Discuția cu dl. Klaus Iohannis era în legătură cu dl. Crin Antonescu, care avea un traseu absolut aiuritor atunci - mai întâi spune că dacă partidul nu face 20 la sută, el își dă demisia (bineînțeles că nu avea cum să facă, a făcut 15 la sută), și-a dat demisia, după care a dorit să concureze din nou cu Klaus Iohannis, pe care el îl adusese de la Sibiu ca să-l pună premier la un moment dat, făcuse presiuni în USL, în guvern... Acesta era contextul în care discutam. Pentru mine, a fost și rămâne o enigmă comportamentul în acel an al lui Crin Antonescu. Nu am înțeles nimic nici astăzi, cum n-am înțeles nici atunci. Dar discuția era despre Crin Antonescu și la un moment dat, eu spun: Și ce veți face cu Ludovic Orban? Pentru că era și dl. Ludovic Orban pe acolo. Și dl. Klaus Iohannis a spus: O să-l las să-și facă numărul”, a povestit Cristian Tudor Popescu la Digi24. „Și l-a lăsat”, a adăugat CTP.

„Primul număr a fost ăla cu 'Iohannis! Cine este generalul care... Iohannis!' Vă amintiți, da? Acela era unul dintre numerele pe care le-a tot făcut dl. Orban. De aceea, eu am avut tot timpul această replică în minte când vedeam diverse situații în acești ani între Ludovic Orban și Klaus Iohannis. Vă amintiți că la un moment dat Klaus Iohannis spunea Guvernul Ludovic Întâiul. Era o relație de parteneriat milenar între dl. Iohannis și Orban atunci, dar eu îmi aduceam aminte de aia cu îl las să-și facă numărul tot timpul. Și l-a mai lăsat să-și facă numărul o dată, după alegerile de anul trecut, din 2020. Era vorba (să aleagă) între dl. Cîțu și dl. Orban. Dl. Orban voia să fie prim-ministru în continuare, după ce pierduse alegerile. Sau să fie numit dl. Cîțu. Atunci, dl. Iohannis nu a spus 'Cîțu!' Nu s-a implicat în felul în care s-a implicat acum, intrând cu tancul în Congres în favoarea lui Cîțu. Nu! Atunci a spus: Ce veți alege, aia o să confirm și eu la Cotroceni. Dacă îl puneți pe Orban din nou, n-aveți decât! Exact așa. Ei, acum însă, s-au produs niște schimbări care i-au permis lui Klaus Iohannis să închidă numerele lui Orban”, a comentat CTP.

„Klaus Iohannis nu a inițiat această cădere a lui Orban, ci liderii importanți ai PNL-ului au considerat că Orban este epuizat după alegerile din 2020, că el nu mai poate să livreze partidului nimic, după cum a și demonstrat, ba mai mult, că a și dezavantajat major partidul bătându-se la negocieri pentru funcția aia a lui de președinte al Camerei”, a completat Cristian Tudor Popescu.

„Troglodiții” care au făcut rău PNL. CTP: Așa ceva nu s-a mai văzut la niciun partid, niciodată

Gazetarul conchide că sfârșitul politic al lui Ludovic Orban era previzibil, iar Ludovic Orban știa asta. „Și totuși, a dus-o până la capăt, cu acei troglodiți din sală, care zbierau. Nu se poate așa ceva! Troglodiți, care au mers până în creierul pane ars! Creier pane ars. Cum poți să vii cu lozinici, acolo, în sală, de genul: Supererou - Orban. Vrem libertate, nu comunism! Ăștia erau susținătorii lui Orban! Care comunism? Păi, cine venea cu comunismul în PNL? Nu vrem USL 2.0! Păi, asta este lozinca USR-ului, cu care USR-ul contra PNL-ul de când au ieșit de la guvernare: Vreți să faceți USL 2.0! Și tu, liberal, vii în congresul tău cu lozinca opozanților?! Sau a mai fost una: Sunt liberal, deasupra mea e doar Dumnezeu! Era vorba de cine, să înțelegem? De Klaus Iohannis, probabil? Cum poți să vii cu așa ceva, cu astfel de lozinici și mai ales să strigi: Demisia! Păi, demisia cui era în funcție acolo, Cîțu, o cere PSD, o cere AUR, o cere USR PLUS. O cer de luni de zile. Și vii tu, liberal, să ceri cu lozinca adversarilor tăi politici să fie demis ăla, care e acolo, de la PNL? N-ai decât să-l susții pe Orban, foarte bine, trăiască Orban, e-n regulă, dar nu strigi: Demisia!” - a arătat CTP.

„Inșii aceia, cu un discernământ tinzând spre zero, erau incontrolabili chiar de către Orban, care a încercat să-i oprească, pentru că și-a dat seama că se întoarce împotriva lui. El a realizat: se enervează lumea din sală, cei care privesc, ce-i asta, unde suntem aici? Pe stadion? A încercat să-i oprească, nu a mai putut. Asta arată clar calitatea acelor susținători ai dlui Orban. Sunt sigur că au fost și unii care au votat cu Orban, e-n regulă, dar nu s-au apucat să huiduie în halul acela în sală. Huiduiala asta a făcut cel mai rău Partidului Național Liberal per ansamblu, în ochii publicului. Nu s-a văzut așa ceva la niciun partid niciodată în 30 de ani, nici la PNL-urile care au fost, nici la PSD-urile care au fost. Nivelul ăsta atât de jos, cu huiduieli, n-a fost niciodată”, a punctat gazetarul.