23 de contestatari din PNL: Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai partidului e lipsită de temei statutar

Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai PNL, invocând generic încălcarea unor reguli fără a le indica în mod expres, este lipsită de temei statutar, se arată într-o declaraţie transmisă de 23 de liberali, care se intitulează „facţiunea Conservatoare din cadrul PNL".

Aceştia au arătat că sunt solidari cu colegii somaţi să îşi depună demisiile prin presiune publică.

Ei au mai transmis că, în acest context, a se opune, prin mijloace statutare şi legale, unei „decizii de partid lipsite de temei legal şi contrare interesului general, indiferent de câte voturi au fost adunate în spatele ei", nu este o trădare, ci o „datorie morală", potrivit comunicatului citat de Agerpres.

„Statutul şi hotărârile adoptate de un partid politic - inclusiv cele adoptate astăzi la Congresul PNL - trebuie să respecte Legea partidelor politice nr. 14/2003 şi prevederile statutare în vigoare la data adoptării lor. Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai PNL, invocând generic încălcarea unor reguli fără a le indica în mod expres, este lipsită de temei statutar. Aceeaşi lipsă de temei a caracterizat şi deciziile anterioare ale BPN. Suntem solidari cu colegii somaţi să îşi depună demisiile prin presiune publică, în contextul prezenţei celor 1.200 de delegaţi aflaţi în sala Congresului. Considerăm că presiunea exercitată asupra unor membri în faţa unei adunări de partid este o metodă incompatibilă cu valorile democratice şi liberale pe care PNL le-a apărat dintotdeauna”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, ei au susţinut că acţiunile lor politice „s-au întemeiat constant pe mesajele primite din baza partidului - o bază care nu îşi mai regăseşte vocea în deciziile conducerii".

„Aşa cum într-o democraţie nicio autoritate nu poate pretinde executarea unei dispoziţii vădit nelegale, tot astfel orice membru al PNL are dreptul şi datoria morală de a contesta, prin mijloace statutare, orice decizie lipsită de temei legal sau statutar. Istoria politică ne arată că derapajele autoritare s-au instalat adesea prin vot obţinut sub presiune şi prin eliminarea oricărei voci minoritare. Un lider înţelept ar fi propus, prin noul statut, recunoaşterea posibilităţii ca în PNL să coexiste facţiuni doctrinare diferite - astfel încât, alături de direcţia spre care partidul a fost împins treptat şi fără dezbatere în ultimele 12 luni, să poată exista şi o facţiune conservatoare, care a fost împinsă treptat în afara partidului. În locul unei astfel de reforme - care ar fi unit partidul şi l-ar fi făcut mai flexibil şi mai capabil să îşi asume responsabilităţi pentru ţară - conducerea PNL a ales un statut care concentrează puterea în mâinile unei singure persoane, elimină dezbaterea liberă şi disidenţa internă şi duce la pierderea unor organizaţii întregi, a unor lideri şi membri care au muncit zeci de ani pentru partid”, au mai arătat aceştia

Potrivit contestatarilor, „un partid atât de divers şi de complex precum PNL, cu tradiţii solide în libertatea de gândire şi de exprimare, poate funcţiona doar prin recunoaşterea coexistenţei facţiunilor şi printr-o conducere înţeleaptă, care dă glas tuturor - nu printr-o conducere care striveşte disidenţa, o denigrează public şi o stigmatizează".

„Suntem solidari cu toţi colegii care, în ultimele săptămâni şi luni, au fost supuşi unui adevărat linşaj pe platformele de socializare, la instigarea, vizibilă sau ascunsă, a unor membri din conducerea PNL. Suntem solidari cu interesul general al ţării de a avea cât mai rapid un Guvern, în contextul în care conducerea PNL a întreţinut un blocaj guvernamental, refuzând timp de o lună orice soluţie viabilă de guvernare, inclusiv soluţii care să satisfacă dorinţa conducerii de a merge în opoziţie. Partidele sunt instituţii de interes public. Scopul lor este slujirea ţării, nu a propriilor interese şi calcule. PNL este ţinut de luni de zile departe de acest scop prin blocarea formării unui Guvern cu puteri depline. Refuzăm să participăm la o acţiune care, sub eticheta 'luptei politice', serveşte un singur scop: menţinerea la cârmă politică şi de decizie administrativ-financiară guvernamentală a unui grup restrâns, cu preţul lăsării ţării fără un Guvern cu puteri depline pentru mai bine de o lună", au mai transmis contestatarii.

Cei care semnează declaraţia sunt: Adrian Veştea, Toma Petcu, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Rareş Bogdan, Alina Gorghiu, Alexandru Popa, Andrei Alexandru, Andrei Baciu, Monica Anisie, Ciprian Pandea, George Scarlat, Ion Iordache, Lucian Bode, Aneta Matei, Mihai Culeafă, Mihai Veştea, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Răzvan Prişcă, Sorin Cîmpeanu, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluţii care prevăd că participarea membrilor partidului la construcţia unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi prin care se solicită demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi Alinei Gorghiu.

„Congresul Partidului Naţional Liberal constată că: Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligaţia de a apăra opţiunile politice şi deciziile adoptate de Partidul Naţional Liberal, participând la acţiuni şi demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reţine responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situaţia financiară gravă în care se află Partidul Naţional Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecinţă, Congresul întrunit astăzi le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Naţional Liberal. În situaţia în care persoanele menţionate nu îşi vor prezenta demisia până mâine 22 iunie, ora 12:00, Congresul mandatează Biroul Permanent Naţional şi Consiliul Naţional să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanşarea procedurilor de excludere, în conformitate cu prevederile statutului Partidului Naţional Liberal”, se mai arată în rezoluţia adoptată.

Editor : M.B.