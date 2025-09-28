Live TV

Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
„Cât timp mai rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu remarcă: „În România, politicianul guvernează uitându-se la sondaje. În afară de Ilie Bolojan, nimeni nu pare dispus să-și sacrifice imaginea pentru a face ce trebuie." Claudiu Pândaru observă: „Atacurile la Bolojan sunt și atacuri mascate în PSD. E o miză ascunsă: congresul partidului și soarta lui Sorin Grindeanu."

Claudiu Pândaru: Sunt deja luni bune, Florin, de când mai toate măsurile și pachetele guvernului — cu o excepție notabilă, creșterea taxelor — sunt motiv de dispută în coaliție. Toată lumea și-ar dori să plece Ilie Bolojan. În același timp însă, toți din coaliție își doresc ca Bolojan să fie cel care decontează măsurile negative. Întrebarea e: cât crezi că mai rămâne?

Florin Negruțiu: Ai sesizat perfect. E o disonanță cognitivă de tipul „adio, dar rămân cu tine". Sigur că PSD-iștii ar vrea să preia guvernarea și să facă ce-au mai făcut. Dar situația bugetară e atât de precară încât intrarea la guvernare cu arme și bagaje ar fi sinucigașă politic. Pentru că vrei, nu vrei, trebuie să iei măsuri nepopulare.

Mă uit la toate partidele — și la PNL, și la PSD — și nu văd pe nimeni dispus să-și sacrifice imaginea și cariera. Ilie Bolojan e singurul care își asumă. Iar în România, politicianul guvernează uitându-se la sondajele de opinie.

Nimeni nu vrea taxe mai mari. Nimeni nu vrea disponibilizări. Nimeni nu vrea austeritate. Nimeni nu vrea să plătească dobânzi. Nimeni nu vrea să dea împrumuturile înapoi. Așa că Bolojan încasează tot: nu activele guvernării, ci pasivele — și sunt multe, și vin din urmă.

Pentru PSD e convenabil. Îl lasă pe Bolojan să aplice măsurile dure. După care vin ei, firește, „să facă bine la oameni", așa cum au mai făcut.

Claudiu Pândaru: Și mai e ceva: în PSD sunt acum și alegeri interne. Iar asta complică lucrurile. Atacurile la Bolojan pot fi, de fapt, atacuri mascate la Sorin Grindeanu. Sunt războaie interne în PSD care nu se văd la suprafață, dar care se reflectă în poziționarea față de guvern.

Și atunci, în spatele acestor tensiuni, se joacă nu doar miza guvernării, ci și soarta președinției PSD. Atacurile din coaliție pot fi polițe pregătite pentru congresul partidului. Iar Grindeanu știe că o eventuală înfrângere sau slăbire de poziție se poate plăti scump, chiar de la București.

