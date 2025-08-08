Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

„Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu spune că „Ion Iliescu a fost soluția pentru un popor care în 1990 nu a cerut democrație, ci continuitate, stabilitate, și carne în galantar. A fost omul potrivit pentru acel moment, dar unul care a tras România înapoi ani de zile." Claudiu Pândaru adaugă: „Ion Iliescu a fost un exponent al unei Românii care trăia cu un picior în comunism și unul în capitalism – un amestec de umbre adânci și câteva lumini, într-un echilibru care a definit o tranziție."

Claudiu Pândaru: Florin, ce a însemnat Ion Iliescu pentru România?

Florin Negruțiu: Pentru mine? Zece ani pierduți. Pentru România – o tranziție lentă, apăsătoare, plină de contradicții. Anii '90 au fost anii în care România putea merge altfel, mai repede, dar nu a făcut-o. Și de ce? Pentru că nu a avut altă soluție în acel moment decât Ion Iliescu. O spun fără patimă: poporul acela din 1990 nu era pregătit pentru un Ion Rațiu cu papion venit de la Londra să le vorbească despre democrație. Ion Iliescu era familiar. Era „omul sistemului", dar și omul pe care îl înțelegeau.

În decembrie 1989 nu am avut o revoluție anticomunistă. Foarte puțini au cerut „jos comunismul." Dacă Ceaușescu ar fi băgat carne la alimentară, poate ar mai fi rămas. De aceea, comuniștii de rangul doi, cu Iliescu în frunte, s-au așezat lin la putere, cu susținerea masivă a populației. Să nu uităm: Iliescu a câștigat cu aproape 90% alegerile din mai 1990. Dar au fost și umbre majore. Iliescu rămâne autorul moral al mineriadelor. Acel episod a aruncat în aer nu doar democrația tânără, ci și încrederea într-un stat corect. A fost momentul în care o generație întreagă și-a făcut bagajele și a plecat din țară. Prima mare migrație de după Revoluție a fost cauzată de bâta minerilor și de pasivitatea unui stat care și-a chemat cetățenii să fie bătuți.

Sigur, în ultimul mandat, Iliescu a făcut și niște gesturi reparatorii. L-a invitat pe Regele Mihai înapoi în România, a contribuit la retrocedarea Palatului Elisabeta, a readus simbolic Familia Regală în viața publică. A semnat Pactul de la Snagov, punând bazele parcursului euro-atlantic. Dar balanța rămâne înclinată spre umbre.

Claudiu Pândaru: Ion Iliescu este un produs al acestei țări. Nu a fost impus de altundeva. A fost votat, susținut, acceptat. E o sumă de contradicții. A modelat România post-decembristă cu o mână care ținea de comunism și cu cealaltă, timid, o deschidea spre Occident. A fost un moment istoric pe care nu-l putem înțelege fără să înțelegem și cine am fost noi în acel moment.

De aceea, poate, nu e doar despre Ion Iliescu. E despre ce am ales noi. Despre cine am fost și cum ne-am uitat la viitor. Și, cumva, despre ce am fi putut fi.

