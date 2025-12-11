Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce au învățat partidele după alegerile din Capitală? Răspund Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Partidele n-au tras învățăminte. PSD-ul e în faza de negare. USR-ul – cu orgoliul rănit. AUR – cu bisericuțele în conflict. Iar victoria lui Ciprian Ciucu pare că nu provoacă nicio reformă profundă”, observă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Cetățenii așteaptă rezultate, nu vorbe. Doar cei care au livrat au fost votați. Restul – s-au demobilizat.”

Claudiu Pândaru: Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Florin, la o săptămână după alegeri, ce au învățat partidele politice, liderii politici, din rezultatul acestui scrutin?

Florin Negruțiu: Mare lucru nu au învățat. Partidele, în primul rând, trag învățăminte din înfrângeri. Și mă uit la partidele care au pierdut spectaculos. În primul rând, PSD, marele pierzător, e în faza de negare. A doua zi după ce au pierdut alegerile la București, cu candidatul lor clasat pe locul trei, liderii PSD au proclamat victoria. Au câștigat, zic ei, la Găești. Le-au scris socialiștii europeni, felicitându-i pentru... victoria din București. Ridicol.

Sorin Grindeanu nu înțelege că înfrângerea nu e a lui Băluță, ci a lui și a PSD-ului, din cauza modului duplicitar în care guvernează. Au blocat tot. Și acum se miră că pierd.

Al doilea partid cu lecții neînvățate e USR-ul. Scor slab în fief-ul lor. Domnul Fritz promite congres de analiză, dar până acum, nimic. Nici la AUR nu e mai bine. Și ei se comportă de parcă au câștigat. Deși nu au. În plus, bisericuța Călin Georgescu se bate cu bisericuța George Simion. Unitatea suveranistă se sparge. Alegerile au bulversat pe toată lumea.

Îi dau, însă, lui Ilie Bolojan o fereastră de oportunitate. Poate să negocieze reforme cu PSD. Poate să înceapă reconstrucția PNL. Rămâne de văzut dacă și vrea.

Claudiu Pândaru: Dacă tragi linie, concluzia e simplă: cetățenii vor rezultate, nu doar discursuri. Ciucu a fost votat pentru că a livrat. A arătat în sector că poate. Băluță a livrat și el în sector, dar a fost tras în jos de PSD. Un PSD care, cum spui și tu, blochează reforme, se ceartă și își sabotează propriul guvern.

AUR, la fel. Doar vorbe, zero livrabile. Și oamenii s-au prins. Dacă altfel ar fi stat lucrurile, am fi văzut mobilizare. Dar prezența de duminică a fost minim istorică. Nici măcar „Ilie Sărăcie", cum îl numesc unii, nu i-a scos din casă. E o lecție clară. Dar n-o citește nimeni.

