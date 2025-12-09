Alegerile din București au redesenat nu doar harta politică a Capitalei, ci și raporturile de forță la nivel național. O dată cu eșecul de la urne, principalele formațiuni își schimbă strategiile: PSD se îndreaptă cu pași repezi spre trecerea în Opoziție, iar USR se teme că ar putea intra în irelevanță sau chiar să dispară în următorii ani după ce a pierdut întocmai acolo unde în mod tradițional ar fi avut de câștigat.

Funcția de primar general al Bucureștiului este a doua cea mai votată după președinte și s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, rampă de lansare spre Cotroceni. PNL a câștigat primăria, după aproape 30 de ani. PSD a pierdut-o pentru a treia oară la rând, la fel și USR - deși formațiunea s-a bucurat în trecut de o încredere sporită, la vot, în Capitală.

Acum, strategiile politice se reconfigurează. Digi24.ro a stat de vorbă cu doi analiști politici pentru a înțelege mai bine care vor fi mutările de pe scena politică în următoarea perioadă. Mai jos, analiza lor.

PSD, cu pași repezi spre Opoziție

Social-democrații s-au regrupat rapid, iar într-o ședință a conducerii au stabilit să fie mai acizi în viitoarele ședințe ale Coaliției dacă nu le sunt acceptate ideile, iar după o perioadă de analiză, să decidă dacă mai rămân sau nu la guvernare. Cel puțin asta au lăsat public de înțeles.

În realitate, PSD este tot mai aproape de ieșirea de la guvernare. „Oamenii au votat mesajul Opoziției”, spunea un membru al partidului, după rezultatele alegerilor.

„Suntem ca în bancul cu Petrică și lupul”

„Chiar dacă suntem într-un fel ca în bancul cu Petrică și lupul, PSD amenințând a nu știu câta oară că iese de la guvernare, e posibil ca de data aceasta să fie ceva puțin mai serios. Într-adevăr, rezultatul de la București e o lovitură importantă pentru PSD. Nu pentru că PSD și-ar fi imaginat că va fi ușor să câștige Capitala, dar nu și-ar fi imaginat că va lua locul trei în actuala situație și cu actualii candidați.

PSD simte că este la o răscruce de drumuri și e posibil ca după aceste șase luni de guvernare să ia decizia ieșirii la guvernare într-o încercare de repoziționare a partidului din perspectiva anilor ce vor veni”, explică analistul Adrian Zăbavă.

Politologul Andrei Țăranu susține că, în acest moment, în PSD părerile sunt împărțite: să iasă de la guvernare sau să rămână, dar fără USR:

„PSD-ul are un sindrom de supraviețuire și un sindrom de sinucidere. Există un grup care își dorește să iasă de la guvernare și acest grup nu-mi dau seama cum își imaginează că vor mai putea să câștige alegerile vreodată și al 2-lea grup care își dorește să rămână la guvernare, dar dacă ar putea să împingă USR-ul pe scări.”

Citește și: Sorin Grindeanu anunță dacă parlamentarii PSD vor vota moțiunea de cenzură depusă de Opoziție

USR se teme să va dispărea

Sunt lideri din USR care se tem că partidul ar putea dispărea, dacă pe scena politică apare un nou partid reformist, de tipul SENS. Mai ales că Ana Ciceală, susținută de SENS, a reușit să obțină este 34.000 de voturi în Capitală.

Adrian Zăbavă, analist: „Cred că există această temere, da. În ciuda faptului că USR e un partid mai nou, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, de bună parte din electorat este băgat în aceeași oală alături de PSD și PNL”.

Acesta susține că, în anii următori, SENS ar putea trece pragul parlamentar: „Miscarea SENS, într-adevăr, are potențial important și, după părerea mea, are potențial mai important decât scorul luat la București - trecerea pragului electoral la următoare alegeri parlamentare, la cum arată sondajele de opinie. Asta se traduce într-o pierdere semnificativă a categoriei de vot 18-29 din urbanul mare pentru USR”.

Andrei Țăranu, politolog: „USR a epuizat momentul în care se definea reformist, nu prea mai reprezintă niciun grup social. Partidele acestea de stânga, precum SENS sau cum ar putea să apară altele, ar face partidul USR destul de inutil”

Iese PNL din era eșecurilor?

Și liberalii au înregistrat un lung șir de eșecuri electorale, de la alegerile locale din Capitală în 2024, când l-au susținut pe Sebastian Burduja, la cea mai usturătoare pierdere - alegerile prezidențiale cu candidatul Nicolae Ciucă. Acum, PNL a reușit să câștige cea mai mare primărie din țară, după 30 de ani. Ultima dată, PNL a condus Bucureștiul în 1992. Totuși, analistul Adrian Zăbavă este de părere că liberalii nu au de ce să răsufle ușurați:

„Dacă PNL răsuflă ușurat, după părerea mea, ar fi o greșeală fatală pentru partid, în ciuda faptului că PNL este într-o situație mai bună decât PSD, pentru că în bună parte sunt în aceeași oală.

Dar fără o creștere de încredere și rezultate din partea Guvernului, PNL nu va reintra pe un făgaș pozitiv. PNL este bine, dar în niciun caz nu trebuie să perceapă această victorie de etapă o salvare, ci doar o gură de oxigen.”

Citește și: Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL