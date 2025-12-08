Live TV

Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor: „Proiectele semnificative vor dura"

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ciprian Ciucu a oferit luni primele declarații după anunțarea rezultatelor oficiale la alegerile locale parțiale din București, în urma cărora a câștigat funcția de primar general. Acesta a anunțat că are așteptări temperate pentru primul an de mandat și a precizat că proiectele majore vor necesita timp, în paralel cu procesul de predare a responsabilităților din Sectorul 6, către viceprimarul Paul Moldovan.

Ciucu a declarat că prioritățile imediate sunt continuarea proiectelor aflate în derulare în Sectorul 6, înainte de a prelua efectiv conducerea Primăriei Capitalei. Acesta a menționat că a discutat deja cu echipa sa despre evaluarea șantierelor și despre planurile de final de an.

„În această dimineață am stat împreună cu echipa mea și am discutat despre continuarea proiectelor, pentru că sunt foarte multe proiecte care trebuie să continue în Sectorul 6. Pot să menționez câteva. Așteptăm în această săptămână OK-ul de la ANAF pentru a semna contractul cu câștigătorul spitalului pe care-l construim. Continuăm să lucrăm la Parcul Liniei, Parcul Lacul Morii, Parcul Grozăvești. Avem mai multe școli în construcții. Asta discutam cu domnul Paul Moldovan mai de dimineață să vedem care este stadiul șantierelor și este o perioadă de sfârșit de an foarte importantă pentru a evalua maturitatea proiectelor acolo unde am reușit să cheltuim banii. Vedem care sunt întârziate și de ce anume sunt întârziate”, a spus, luni, primarul ales al Capitalei.

Noul primar general a subliniat că nu va detalia deocamdată direcțiile mari de reformă până nu va avea acces complet la informațiile interne ale Primăriei Capitalei.

„De asemenea, toată această perioadă sunt pe telefon cu domnul primar general interimar, domnul Bujduveanu, pentru că pentru mine va urma o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci va fi o perioadă în care voi acumula multă informație, o perioadă prin care-mi voi contura și mai bine viziunea și voi adăuga practic la program, pentru că din experiența pe care am avut-o ca primar de sector, în momentul în care un candidat își creionează programul și eu vă zic că mi-am scris singur programul, de la prima până ultima literă. În momentul în care ajunge într-o instituție află informațiile pe care nu are cum să le știe, nefiind acolo. Deci va trebui ca să îmi conturez programul de guvernare. Voi continua așa cum am făcut la Primaria Sectorului 6 în fiecare an”, a spus el.

Ciucu a precizat că viceprimarul Paul Moldovan va deveni primar interimar al Sectorului 6 imediat ce el își va depune demisia, conform Codului administrativ: „Domnul Moldovan, pentru că este viceprimarul Sectorului 6, odată ce voi semna demisia, pentru că bănuiesc că aceasta este calea prin care trebuie să eliberez poziția pentru pentru a fi primar general, dânsul automat, conform codului administrativ, va deveni primarul interimar al Sectorului 6”.

Ciprian Ciucu a mai adăugat  că una dintre cele mai mari provocări imediate va fi elaborarea bugetului pentru anul următor, într-un context financiar complicat pentru municipalitate.

„Probabil că cea mai mare provocare pe anul acesta va fi întocmirea bugetului. Deci, pe acest sfârșit de an, în funcție și de momentul în care Guvernul va adopta legea bugetului, noi după aceea primarii, avem 45 de zile pentru a întocmi bugetul Primăriei și al Consiliului Local sau General, după casă. Deci va urma o perioadă destul de grea, pentru că știm foarte bine, sunt probleme financiare la nivelul Primăriei Municipiului București”, a declarat Ciucu.

Noul primar al Capitalei a subliniat că probabil va fi nevoie de reforme pentru ca serviciile publice să fie performante și a fost rezervat în ceea ce privește prima parte a mandatului său, din perspectiva efectelor vizibile pentru bucureșteni.

„Așteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate, în sensul că sper să aduc câteva îmbunătățiri vizibile cel puțin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura, va fi nevoie probabil și de niște reforme în ceea ce privește cum sunt livrate serviciile publice, dar nu mai intru în alte detalii până nu mă pun efectiv la punct cu toate informațiile de care am nevoie ca să pot vorbi mult mai competent și mult mai informat, odată ce voi fi învățat aceste informații”, a mai spus Ciprian Ciucu.

