ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cum ar trebui să răspundă Europa amenințărilor ideologice venite dinspre Donald Trump?

„Donald Trump încearcă să exporte ideologia MAGA în lume, cu riscul de a dinamita parteneriatul strategic cu Europa. Nu oferă principii, ci o simplă logică tranzacțională: ce‑mi dai ca să‑ți dau”, spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru completează: „Europa trebuie să‑și construiască piloni interni de rezistență și să-și regândească politica pe termen lung, inclusiv în domenii pe care le-a externalizat, cum e securitatea.”

Claudiu Pândaru: America își schimbă – prin documente oficiale, nu doar prin discursuri – poziționarea față de Europa. Donald Trump spune că unele țări europene ar putea să nu mai fie viabile în scurt timp și își propune chiar să se implice în schimbarea politică a Europei. Florin, ce ar trebui să facă Europa? Și mai important: e în stare?

Florin Negruțiu: Da, cred că Europa trebuie să aibă nervi tari și răbdare. Sper că nu e viziunea Americii, ci doar a ideologiei MAGA. Donald Trump încearcă să exporte această ideologie în lume, spulberând parteneriatul de decenii cu Europa. Nu oferă principii, ci doar o mentalitate de tejghea: ce-mi dai ca să-ți dau. America lui Trump e doar mare și puternică. Nu și măreață.

America a fost măreață pentru că reprezenta o idee. O judecată morală. Reagan spunea despre Uniunea Sovietică că e imperiul răului. De ce? Pentru că acolo nu exista libertate. Pentru că oamenii erau închiși pentru idei. În contrapartidă, în lumea occidentală, oricine putea căuta fericirea în libertate. Asta era America visată de generații întregi în Estul Europei. Nu e America lui Trump.

Europa nu trebuie să stilizeze America. Dar trebuie să aibă răbdare și să spere că americanii vor găsi, în următorii ani, drumul înapoi spre un parteneriat autentic.

Claudiu Pândaru: În același timp, Europa trebuie să înțeleagă că e momentul să-și construiască piloni proprii de rezistență – sustenabili. Trebuie să-și asume unitatea, să coopereze real, și să regândească politicile majore – securitatea, economia, direcția strategică – pe termen lung. Chiar dacă nu suntem de acord cu Trump, el pune degetul pe rană: nu țările europene sunt problema. Ci felul în care colaborează între ele.