Live TV

Video ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce insistă PSD să păstreze plafonarea la alimentele de bază?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„De ce insistă PSD să păstreze plafonarea la alimentele de bază?", o întrebare la care răspund Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu explică: „PSD insistă cu ideea plafonării pentru că este plafonat în niște idei fixe din trecut. În realitate, plafonarea n-a dus la ieftiniri, ci la dezechilibre și găuri în bugetul oamenilor." Claudiu Pândaru subliniază: „Plafonarea este o operațiune de marketing. Sună bine și dă bine la public. Dar la finalul zilei, ne-am furat căciula."

Discuția integrală:

Claudiu Pândaru: PSD insistă ca plafonarea la alimentele de bază să nu fie cumva ridicată. Deși economiști, chiar și Consiliul Concurenței, atrag atenția că în realitate nu-i ajută pe cumpărători, că cei mai dezavantajați sunt producătorii români, culmea, adică cei care plătesc taxe, impozite, creează locuri de muncă, mare parte dintre ei din zone defavorizate rurale, care ajută și economia locală, cu toate astea, PSD o ține sus și tare: Nu trebuie renunțat la plafonare. De ce insistă atât de mult cu această măsură PSD-ul? 

Florin Negruțiu: PSD-ul insistă cu ideea plafonării pentru că este plafonat în niște idei fixe care vin din trecut. Și o idee fixă a PSD-ului este că statul știe ce are de făcut în economia privată. Poate să intervină nu doar prin taxe și impozite și reglementări, dar poate să intervină și atunci când este vorba de fixarea prețurilor. Altfel spus, PSD-ul vine în piață, în Piața Obor, cu mercurialul și spune între prețurile astea și asta e voie să vinzi. Dacă ar fi fost o idee pe termen scurt, poate că s-ar fi justificat. Adică, da, poți să intervii pe o piață dereglementată în momentul în care se produc anumite dezechilibre, în situații excepționale, când intervenția statului este necesară. Dar să o ții așa cu plafonarea prețurilor la alimentele de bază înseamnă o intervenție împotriva pieței. Prețul se face la intersecția între cerere și ofertă și ai remarcat foarte bine scumpirile alea se duc, dar în alte prețuri.

În final, omul o plăti mai puțin la pâine, dar nu-și cumpără numai pâine. Își cumpără și șampon. Mărirea aia care ar trebui să fie la pâine se duce în șampon sau în alte produse. Coșul în final devine mai scump și asta vede oricine. Oricine merge la piață sau la supermarket vede că ideile astea geniale ale partidului nu au niciun fel de efect economic benefic. Toate ideile PSD-ului privind plafonările și la ambele alimente, și la energie au produs, de fapt, mari dezechilibre și au produs, de fapt, mari găuri în bugetele oamenilor. În final, oamenii au plătit mai mult, nu mai puțin.

Claudiu Pândaru: O operațiune de marketing sună bine, sună bine și nu au cum să renunțe, în opinia lor, la ceva ce sună bine. În plus, senzația mea în aceste săptămâni este că sunt o serie de subiecte pe marginea cărora se negociază, fiecare încercând să pară că este inflexibil în privința unuia dintre ele, pentru a obține cu totul altceva în altă direcție. La finalul zilei însă, când tragi linie, banii sunt aceiași, deficitul este același, bugetul nu se lățește, colectarea nu crește. Deci, toate aceste operațiuni de plafonare, de neplafonare, de stabilire arbitrară a prețurilor dintr-o piață liberă se pot subjuga unei expresii românești mai vechi: ne-am furat căciula.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cât timp mai rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Câți dintre politicienii care promit reformă trăiesc ca și cum ar respecta-o?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce vrea PSD să amâne alegerile din București? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Guvernul Bolojan să aplice reducerile de cheltuieli promise?
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
Digi Sport
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu a...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință la Palatul Victoria: Coaliția face ultimele calcule privind...
incendiu hotel
Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU. Două...
standul romaniei in china
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici...
Ultimele știri
Cazul celor șase copii morți la „Sfânta Maria” din Iași: Consiliul Județean discută, astăzi, demiterea managerului spitalului
Avertisment al ministrului de Finanțe: „Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară”
Dominic Fritz: „Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile de peste Prut: „Sunt forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova”
nicusor dan
Ce spune Nicușor Dan despre o alianță PSD-AUR și despre sondajul care dă partidul lui Simion la 40%: „Așa interpretez eu”
Minded,Man,Viewing,Receipts,In,Supermarket,And,Tracking,Prices
Lista alimentelor de bază pentru care este plafonat adaosul comercial până la 31 martie 2026
bogdan chiritoiu
Șeful Concurenței critică prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. „Să avem planul B, să nu intrăm în criză”
alimente de bază
Guvernul a prelungit cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Lista produselor pentru care se aplică măsura
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Watson, despre cât de dureros a fost să lege prietenii la Hollywood: M-a frânt. E apăsător să te prefaci...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Jucător legat de mâini și de picioare în vestiarul FCSB-ului: "M-au băgat într-un coș și au început să-mi...
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
TRAILER. Christian Bale și Jessie Buckley, de nerecunoscut în „The Bride!”, în regia lui Maggie Gyllenhaal
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...