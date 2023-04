Acum mai bine de o lună am semnalat public faptul că, în România, peste 50 de localități nu au primar ales de cetățeni de aproape un an de zile. Funcțiile s-au vacantat, iar Guvernul refuză fără nicio explicație să organizeze alegeri parțiale, încălcând grav un drept fundamental: acela de a alege și a fi ales. Pentru a afla mai multe detalii despre demersurile depuse de către autoritățile responsabile, prin intermediul atribuției de control parlamentar, am transmis solicitări de informații către: Primul Ministru, Ministrul de Interne, Autoritatea Electorală Permanentă și Prefectura Județului Bacău.

Din răspunsurile primite observ că “fuga de responsabilitate” este atribuția preferată a acestor instituții. AEP spune că are informații despre cele 60 de localități care au rămas fără primar ales de cetățeni și care îndeplinesc condițiile legale pentru organizarea unor alegeri. Mai spune AEP că rolul lor este doar să ia act de comunicările prefecturilor despre vacantarea unui post de primar, să propună Guvernului date pentru organizarea unor noi alegeri și apoi să coordoneze procesul de monitorizare al alegerilor. Iar în decursul anului 2022 a trimis peste 30 de informări către Guvern cu propuneri de date pentru organizarea alegerilor și nu a primit niciodată un răspuns. Pe de altă parte, Guvernul confirmă această procedura, nu menționează nimic despre solicitările primite deja de la AEP, dar ne asigură că relația dintre MAI și AEP este de bună colaborare.

Cea mai interesantă perspectivă este cea a Instituției Prefectului din județul Bacău, care spune că nu deține informații cu privire la faptul că la nivelul județului Bacău ar exista primării care nu își pot desfășura activitatea sau că locuitorii comunelor nu ar avea posibilitatea să își exercite dreptul la vot. Asta în condițiile în care, în județul Bacău, există trei localități în această situație: doi primari au fost condamnați definitiv și al treilea este declarat incompatibil de către ANI. Mai mult, ni se spune în răspuns că, în conformitate cu prevederile legale, atribuțiile unui primar care nu mai este în funcție pot fi preluate de un viceprimar. Cu alte cuvinte, o comunitate fără primar poate funcționa la parametrii normali, deci nu sunt probleme.

În concluzie, asistăm la mutarea responsabilității de la o instituție la alta. Autoritățile nu găsesc o problemă în faptul că, în continuare, sunt multe comunități nu au primar ales de cetățeni. Termenul legal pentru alegeri era de 90 de zile de la vacantarea postului. Acesta fost încălcat. Așa că timpul trece și trece în defavoarea comunităților locale, care funcționează în virtutea inerției, cu un management temporar, care nu are motivație suficientă pentru a contribui la creșterea calității vieții pentru cetățeni.

Problema este de reprezentativitate. Viceprimarul cu atribuții de primar nu a fost votat direct de către cetățeni, ci pe listă de partid. Constat cu tristețe că pasarea responsabilității este soluția autorităților pentru cele 60 de comunități care nu au primar ales de cetățeni.