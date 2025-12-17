Live TV

Online scams survey
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un bărbat din județul Cluj a fost victima unei escrocherii pe Internet, care l-a costat scump. Acesta a fost sedus, șantajat și amenințat de o presupusă femeie, pe care a cunoscut-o pe o rețea socială. În spatele contului era, de fapt, un individ din Mureș care a reușit să-l convingă pe bărbat să îi trimită peste 6.500 de lei. Victima a cerut ajutorul politiștilor, anunță Digi24.

 

Victima este un bărbat de 30 de ani din Cluj-Napoca. Acesta a accesat o platformă de anunțuri matrimoniale unde a inițiat conversații online cu o persoană cu necunoscută, care pretindea că este femeie și de care s-a îndrăgostit. În spatele contului se afla, însă, un bărbat de 41 de ani, din județul Mureș.

Relația virtuală a evoluat rapid, iar, sub pretextul unor apeluri video și interacțiuni personale, presupusa femeie i-a cerut victimei mai multe sume de bani.

Ulterior, solicitările s-au transformat în amenințări, iar bărbatul a fost constrâns să vireze aproximativ 6.700 lei, în mai multe tranșe.

După ce și-a făcut curaj, victima a sesizat autoritățile. Polițiștii l-au găsit și reținut pentru 24 de ore pe suspect, care acum este cercetat pentru șantaj.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul nu a fost recuperat, iar ancheta este în desfășurare.

Citește și Capcană online cu promisiuni de câștiguri mari. Escrocii nu cer bani direct, ci date personale care pot fi folosite în fraude

