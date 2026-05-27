Salt tehnologic uriaș: România va găzdui primul centru de date cu IA cuantică. Unde se construiește și cât costă proiectul

România va găzdui un centru de date de ultimă generație cu Inteligență Artificială Cuantică, un proiect anunțat ca fiind o investiție strategică majoră în parteneriat cu o companie americană de tehnologie. Unitatea, estimată la aproximativ un miliard de dolari în prima fază, va fi construită în județul Cluj și este prezentată de autorități drept un pas important pentru securitate, cercetare și poziționarea țării pe harta tehnologiilor avansate.

Primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică urmează să fie construit în comuna Luna, județul Cluj.

Anunțul a fost făcut de președintele Senatului, Mircea Abrudean, în urma unei întâlniri cu reprezentanții companiei americane de tehnologie DriverAI. Oficialul susține că investiția are o componentă strategică importantă și contribuie inclusiv la consolidarea securității naționale.

„4 faze, 20 de hectare și 1 miliard de dolari investiți în prima etapă. Orice investiție americană în România reprezintă o investiție în securitatea noastră!”, a transmis Mircea Abrudean.

Potrivit acestuia, proiectul prevede dezvoltarea în patru etape succesive, prima fază ridicându-se la aproximativ un miliard de dolari. Centrul de date va fi amplasat în proximitatea unei zone considerate strategice NATO, în apropiere de Câmpia Turzii.

Oficialul mai afirmă că investiția va genera locuri de muncă înalt calificate pe termen lung și va avea un impact semnificativ asupra mediului academic și de cercetare din România.

„La întâlnirea avută astăzi cu reprezentanții DriverAI, o companie tehnologică americană cu sediul în Arizona, am discutat despre planurile de construcție a primului centru de date cu Inteligență Artificială Cuantică din România, în comuna Luna, județul Cluj. Acest proiect de anvergură reprezintă un pilon fundamental în consolidarea parteneriatului strategic și economic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Această inițiativă strategică este un exemplu clar de viziune transatlantică transformată în realitate, pe care am susținut-o la întâlnirile din cadrul vizitei pe care am avut-o în SUA, la Washington, la începutul acestui an. Prin această colaborare cu DriverAI, poziționăm România ca un nod de importanță critică pe harta europeană a tehnologiilor de ultimă generație.

Dar, dincolo de impactul economic direct și de atragerea de specialiști, cel mai mare câștig este deschiderea unor oportunități fără precedent pentru mediul academic românesc. Faptul că studenții și cercetătorii de la universitățile de elită din Cluj, dar nu numai, vor avea acces în premieră la resurse avansate de calcul GPU și hardware cuantic va transforma România într-o ancoră a inovării în Europa”, a declarat Mircea Abrudean.

