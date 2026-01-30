Live TV

Analiză Nave de război și avioane de vânătoare fac parte din „imensa” armadă americană care se îndreaptă către Iran. Ce spune Teheranul

240916-N-AB116-6083 U.S. CENTRAL COMMAND AREA OF RESPONSIBILITY (Sept. 16, 2024) An MH-60S Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 14, delivers cargo to the flight deck of the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln
Grupul de luptă al portavionului american Abraham Lincoln Foto Profimedia
Tensiunile dintre Iran și Statele Unite se intensifică după ce președintele american Donald Trump a anunțat că o „armadă” masivă se îndreaptă spre Golful Persic. Condusă de USS Abraham Lincoln, prezența flotei subliniază relațiile din ce în ce mai instabile dintre Washington și Teheran și îngrijorările tot mai mari privind o confruntare militară, anunță France24.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a intensificat miercuri presiunea asupra Iranului, postând pe platforma Truth Social că „o armadă masivă se îndreaptă spre Iran”. Desfășurarea are loc la o lună după ce creșterea bruscă a costului vieții și prăbușirea monedei rial au provocat proteste care s-au transformat rapid într-o criză de legitimitate pentru conducerea clericală a țării.

Grupul de atac al SUA este „în prezent desfășurat în Orientul Mijlociu pentru a promova securitatea și stabilitatea regională”, a declarat Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X. Grupul de atac se afla în Oceanul Indian, a declarat Comandamentul Central, și nu în Marea Arabiei, care se învecinează cu Iranul.

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a răspuns joi, promițând un „răspuns zdrobitor” la orice atac al SUA.

„În conformitate cu amenințările cu care ne confruntăm, menținerea și consolidarea avantajelor strategice pentru un combat rapid și un răspuns zdrobitor la orice invazie ... este întotdeauna pe agenda armatei”, a declarat el, conform agenției de știri iraniene Tasnim.

Potrivit postării lui Trump pe rețelele sociale, flota americană este „gata, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”.

uss abraham lincoln
Portavionul Abraham Lincoln. Sursa foto: X

Armada este condusă de portavionul USS Abraham Lincoln – unul dintre cele 10 portavioane americane cu propulsie nucleară, cunoscute sub numele de clasa Nimitz, cea mai mare categorie de nave de război din lume, potrivit Marinei SUA.

Aceste nave uriașe au o lungime de 333 de metri și pot transporta peste 65 de avioane și multiple lansatoare de rachete. Fiecare dintre cele 10 nave existente din clasa Nimitz costă 4,5 miliarde de dolari, iar Abraham Lincoln poate susține un echipaj de până la 5.680 de persoane.

În ciuda dimensiunilor lor uriașe, aceste coloși sunt proiectate pentru a atinge viteze excepționale pe perioade îndelungate. Ele pot călători cu o viteză de peste 30 de noduri, sau 56 km/h, viteză la care pot manevra rapid pentru a evita atacurile.

Portavioanele pot găzdui, de asemenea, escadroane de avioane stealth, inclusiv avioane de vânătoare F-35 Lightning II ale Lockheed Martin și avioane de vânătoare F/A-18 Super Hornet ale Boeing, potrivit AP. La bord pot fi, de asemenea, sute de rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete de croazieră Tomahawk pentru atac terestru, precum și NATO Sea Sparrow, un sistem de arme antirachetă și antiaeriene.

Analiștii care urmăresc datele de urmărire a zborurilor au observat că zeci de avioane de transport militare americane se îndreaptă, de asemenea, către regiune.

Desfășurarea este similară cu cea observată anul trecut, a raportat AP, când echipamentele de apărare aeriană ale SUA au fost mutate în regiune în cazul unei represalii iraniene pentru bombardarea de către SUA a trei situri nucleare iraniene în timpul războiului Iran-Israel din iunie.

Nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) transits the South Pacific as part of Carrier Strike Group Nine, supporting the Fleet Response Plan and surge deployment operations under the Chief of Naval Operations.
Portavionul USS Abraham Lincoln. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Cel puțin trei distrugătoare însoțesc USS Abraham Lincoln: USS Frank E. Petersen Jr., cunoscut pentru sistemele sale de lansare a rachetelor; USS Spruance, cu capacități avansate de radar și senzori; și USS Michael Murphy, o versiune mai recentă a Spruance.

Abraham Lincoln ar putea transporta și echipamente suplimentare, cum ar fi sistemul de momeală AN/SLQ-25A Nixie, care utilizează sunetul pentru a împiedica torpilele subacvatice să urmărească o navă.

Mobilizarea sugerează că amenințările repetate ale lui Trump de a ataca Iranul s-ar putea concretiza.

Teheranul răspunde cu propriile amenințări. Misiunea sa la Națiunile Unite a ripostat într-o postare pe X, afirmând mai întâi că țara „este pregătită pentru un dialog bazat pe respect reciproc și interese comune”, înainte de a adăuga: „DAR DACĂ VA FI PRESATĂ, SE VA APĂRA ȘI VA RĂSPUNDE CA NICIODATĂ PÂNĂ ACUM!”

Regimul iranian a dat vina pe Israel și Statele Unite pentru tulburările publice și demonstrațiile pe scară largă, considerate cea mai mare amenințare la adresa regimului de la revoluția din 1979. „Îl considerăm pe președintele SUA vinovat pentru victimele, pagubele și calomniile pe care le-a provocat națiunii iraniene”, a scris liderul suprem Ali Khamenei pe X.

Președintele SUA a continuat să intensifice presiunea în ultimele săptămâni și a pledat în repetate rânduri pentru o nouă conducere și pentru sfârșitul domniei de 37 de ani a lui Khamenei. Dar motivul principal al intervenției militare a SUA ar fi probabil limitarea programului nuclear al Iranului, scriu jurnaliștii France24.

Cerințe în schimbare

Ceea ce Casa Albă cere de la Teheran a oscilat adesea, amenințările lui Trump fiind la un moment dat legate de cerințele de a nu ucide protestatarii, înainte de a trece la programul nuclear.

Trump a criticat represiunea regimului asupra poporului său, îndemnându-i să continue protestele și afirmând la jumătatea lunii ianuarie că „ajutorul este pe drum”.

Joi, Trump a avertizat că „timpul se scurge” și a cerut Iranului „să negocieze un acord corect și echitabil – FĂRĂ ARME NUCLEARE” într-o postare pe Truth Social.

O sursă a declarat joi pentru Reuters că orice atacuri ale SUA ar putea viza rachetele balistice care pot ajunge la aliații SUA din Orientul Mijlociu, precum și programele de îmbogățire nucleară ale Iranului.

Îngrijorarea cu privire la o posibilă confruntare militară se răspândește la nivel global, Kremlinul afirmând că orice utilizare a forței împotriva Teheranului ar putea crea „haos” în regiune și solicitând negocieri, în timp ce Turcia s-a oferit să medieze.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat luni că orice atac asupra aliatului său Iran va fi considerat un atac asupra grupului militant și a avertizat că un conflict „va aprinde regiunea”.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat joi că Orientul Mijlociu, deja instabil, „nu are nevoie de un nou război”.

Retorica tot mai aspră dintre Washington și Teheran survine într-un moment instabil în regiune, iar iranienii se află prinși în focul încrucișat. Agenția de știri Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, estimează că numărul morților în protestele din Iran se ridică la peste 6.000 de persoane, dintre care 5.925 de protestatari, din decembrie până în prezent, adăugând că investighează alte 17.000 de decese raportate. Un alt grup – Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia – a avertizat că bilanțul final ar putea depăși 25.000 de morți.

