10 noi cazuri de rujeolă în Bihor. Vor fi făcute controale privind modul de vaccinare

Nu mai puțin de 10 cazuri de rujeolă au fost raportate, săptămâna trecută, în Bihor. Județul a înregistrat, astfel, o treime din îmbolnăviri consemnate în aceeași perioadă la nivel național, confirmă Centrul de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Boala a făcut și o victimă în Bihor, susțin autoritățile: este vorba despre un copil de șapte luni. În total, de la declanșarea epidemiei de rujeolă, în 2016, s-au înregistrat 60 de decese.

Săptămâna trecută în România au fost raportate 32 de cazuri de îmbolnăviri cu rujeolă în opt județe și în municipiul București. Zece dintre acestea au fost înregistrate în Bihor.

"Au fost aproximativ zece debuturi, cazuri noi de rujeolă. Trebuie ținut cont de faptul că confirmarea în cazul rujeolei durează în medie cam trei săptămâni", susține dr. Dorel Țîrț, purtător de cuvânt al DSP Bihor.

Boala i-a afectat mai ales pe copiii sub trei ani, nevaccinați. La mijlocul lunii ianuarie un băiețel de doar 7 luni, din Bihor, a murit după ce a fost afectat de virusul rujeolei. Medicii atrag atenția asupra importanței vaccinării copiilor la vârsta de 9 luni sau un an.

"Trebuie mers la medic. Medicul e cel care pune diagnosticul de rujeolă și încă ceva important: copilul cu rujeolă este internat în spital, nu stă acasă. Poate să fie febră, pot să fie erupții tegumentare, nu automat înseamnă rujeolă", a precizat dr. Valentin Pantea, medic de familie.

"Și copilul meu este vaccinat și stau și mai liniștită mai ales acum, cu epidemia asta. Eu chiar am prins atunci cu doza de la nouă luni și am făcut la nouă luni și la un an", spune o mamă.

Autoritățile sanitare au anunțat controale în perioada următoare privind modul de vaccinare la cabinetele medicilor de familie.

"E important ca ceilalți copii să fie vaccinați, pentru ca nu cumva un copil nevaccinat să ia virusul rujeolic de la un alt copil bolnav", a atras atenția medicul Valentin Pantea.

După Bihor, cele mai mai multe îmbolnăviri au fost în județele Neamț, Prahova și Buzău. De la declanșarea epidemiei de rujeolă din 2016 până în prezent, în România au fost raportate aproape 16 mii de cazuri confirmate cu rujeolă și 60 de decese.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Ticu Gheorghiță

