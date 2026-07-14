Live TV

Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”

Data publicării:
africani rusia razboi
Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Avatar spune că nu vrea să se întoarcă acasă. Prizonierul de război din Republica Democratică Congo, capturat în timp ce lupta pentru Moscova în Ucraina, spune că viitorul său este în Rusia și că speră să fie inclus într-un schimb de prizonieri care să-l trimită înapoi în țara în a cărei armată s-a înrolat, notează Politico.

„Am familie în Rusia, de ce aș vrea să mă întorc în Congo?”, a spus prizonierul de război, identificat doar după indicativul său de apel. „Ucraina crede pur și simplu că ne vom întoarce la război”.

Pentru Kiev, oameni precum Avatar au devenit dovezi în argumentul geopolitic pe care Ucraina încearcă să-l promoveze în întreaga Africă: că Moscova atrage cetățeni africani în războiul său și îi folosește ca forță de muncă sacrificabilă.

„[Rușii] spun minciuni despre acest război — noi spunem adevărul”, a declarat Olexander Scherba, ambasadorul Ucrainei în Africa de Sud, pentru sursa citată. „Ei vor ca sângele vărsat în acest război să fie mai mult african și mai puțin rus. Noi le spunem africanilor să nu permită Rusiei să-i folosească ca pe niște carne de tocat”.

Însă chiar prizonierii complică acest mesaj.

În cadrul unor interviuri acordate publicației citate într-un centru de detenție din Ucraina, mai mulți prizonieri de război africani au respins afirmația autorităților de la Kiev potrivit căreia ar fi fost induși în eroare pentru a lupta. Aceștia au declarat că au semnat în cunoștință de cauză contracte cu armata rusă și că doresc să fie înapoiați Rusiei, nu repatriați în Africa.

„Unii dintre noi suntem aici de doi ani sau mai mult”, a spus un prizonier de război egiptean care folosește indicativul Cairo. „Ucraina ne cataloghează drept cetățeni ai unor țări africane, iar noi credem că asta se întâmplă pentru că nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem să ne întoarcem”.

Cazurile lor au devenit unul dintre cele mai vizibile fronturi ale unei lupte mai ample între Rusia și Ucraina pentru influență în Africa, unde Moscova dispune de rădăcini diplomatice mai adânci, de o rețea mai extinsă de ambasade și de ani de bunăvoință acumulată încă din perioada sovietică, pe care se poate baza.

Ucraina susține că Rusia a recrutat aproape 3.000 de cetățeni din 36 de țări africane de la începutul invaziei pe scară largă, adesea prin promisiuni false de angajare. Interviurile acordate publicației citate, realizate în prezența unui oficial ucrainean care a asistat de la distanță fără a interveni, au scos la iveală dificultatea de a susține această teză: mai mulți dintre bărbații aflați în prezent în custodia autorităților ucrainene insistă că știau la ce se angajau.

„Nu e adevărat că africanii au fost păcăliți să se înroleze în armata rusă”, a spus Avatar. „Îți explică despre ce e vorba când semnezi contractul. E doar un loc de muncă”.

Politico a acceptat solicitările prizonierilor de a fi identificați doar prin indicativele lor de apel. Convențiile de la Geneva descurajează publicarea informațiilor despre prizonierii de război care ar putea atrage atenția publicului asupra acestora.

În întreaga Africă, prizonierii au devenit parte a unei dezbateri mai ample privind războiul purtat de Rusia: dacă Moscova recrutează luptători dispuși să se alăture cu contracte avantajoase sau dacă profită de bărbați vulnerabili cu promisiuni care îi conduc pe linia frontului. 

Mulți au fost uciși, iar sute de persoane se află acum în captivitate, fiind deținuți de Ucraina în centre de detenție din toată țara.

„Observăm o tendință extrem de periculoasă a Rusiei de a recruta cetățeni din numeroase țări africane în armata Kremlinului”, a declarat jurnaliștilor, la începutul acestui an, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiha. „Acest lucru a determinat multe guverne să ne solicite ajutorul pentru a-și recupera cetățenii”.

Într-un discurs ținut în februarie în fața parlamentului kenyan, liderul majorității, Anthony Kimani Ichung'wah, a afirmat că peste 1.000 de kenieni au fost recrutați de agenți ruși.

„Ancheta a stabilit existența unei rețele transnaționale organizate de trafic de persoane care recrutează cetățeni kenieni sub pretexte false și îi trimite în zone de conflict activ din Rusia”, a declarat el.

Însă, când Politico i-a întrebat pe prizonierii de război de ce au vrut să se înroleze, răspunsul primit a fost: banii.

„E doar o chestiune de afaceri”, a spus Avatar. Rusia oferă un bonus unic la semnarea contractului de aproximativ 13.000 de dolari pentru recruții africani și un salariu lunar de cel puțin 2.000 de dolari — o sumă considerabilă în cea mai mare parte a Africii subsahariene. 

Lupta pentru recrutare reprezintă doar unul dintre fronturile campaniei mai ample a Kievului de a contracara influența Kremlinului în Africa. În trecut, Ucraina avea doar 10 ambasade pe continent, ceea ce limita în mod semnificativ capacitatea Kievului de a-și promova viziunea asupra lumii și interesele. În prezent, are 18 ambasade, dar și Rusia își extinde prezența și numără acum 49.

Până la invazia rusă din 2022, Ucraina nu acordase prioritate relațiilor cu Africa.

„Apoi a avut loc invazia pe scară largă și, dintr-odată, toată lumea și-a dat seama că acest continent imens, orientat spre viitor, nu înțelegea în mare parte povestea Ucrainei pentru că nu o auzise”, a spus Scherba. „Și că, în multe cazuri, acesta era un teren propice pentru propaganda rusă”.

Până în prezent, este o luptă în care Ucraina a pierdut teren. În 2022, singura țară africană care a votat împotriva unei rezoluții a ONU care condamna invazia Rusiei a fost Eritreea. Anul acesta, șase țări africane s-au opus unei măsuri susținute de Ucraina care condamna invazia Rusiei.

„Rusia a creat imaginea Ucrainei ca fiind un stat neonazist condus de rasiști și susținători ai apartheidului”, a declarat un oficial al serviciului de informații externe al Ucrainei. „Moscova difuzează aceste mesaje prin canalele sale de propagandă, în universități și prin intermediul asociațiilor loiale regimului”.

Un cetățean ghanez în vârstă de 55 de ani, care a dorit să fie identificat doar prin indicativul său de apel, Future, speră că Rusia și Ucraina vor ajunge, în cele din urmă, la un acord privind schimbul prizonierilor internaționali care luptă de ambele părți ale conflictului.

„Dacă Ucraina vrea cu adevărat să fie prietenă cu Africa, ar trebui să ne elibereze, în schimbul altor soldați străini care luptă pentru Kiev”, a spus Future în timp ce deținuții făceau o pauză de țigară după prânz.

Citește și:

„Eroul” din Donbas și schema prin care doi influenceri din Brazilia s-au îmbogățit recrutând soldați pentru armata rusă

Sistemul de recrutare al Rusiei, aproape de colaps: „O mobilizare forțată l-ar putea pune pe Putin și regimul său în pericol”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sute de permise auto românești, la groapa de gunoi din Moldova. Foto captură video
1
Sute de permise de conducere româneşti, aruncate printre deşeuri la o groapă de gunoi în...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
3
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
4
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
terminal petrolier in flacari
5
Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu...
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Digi Sport
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldat rus militar rus rusia
„O mare problemă”. Companiile rusești trebuie să plătească o taxă dacă vor să-și scape angajații de război
vladimir putin (1)
Un activist anti-Kremlin spune că Putin riscă să-și piardă puterea dacă încheie un acord de pace cu Ucraina: „Înțelege asta”
Radoslaw Sikorski face declaratii
Șeful diplomației de la Varșovia spune că Rusia nu are capacitatea de a ataca Polonia: „Cel mult, ar putea încerca un fel de provocare”
General Oleksandr Syrskyi, the Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces.
Șeful armatei ucrainene: Strategia Kievului funcționează, dar Rusia nu trebuie subestimată. Putin nu renunță la planurile sale
Vladimir Putin
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina, dezvăluie Zelenski
Recomandările redacţiei
ancheta bucegi
Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală...
Mahmoud Ahmadinejad
Culisele operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să readucă la...
Dominic Fritz
Dominic Fritz îl contrazice pe Kelemen Hunor pe tema consultărilor...
Sistem S-400
Planul Turciei de vânzare a sistemelor rusești S-400 unei țări din...
Ultimele știri
Cum folosește Turcia racheta balistică antinavă Tayfun Block 3 pentru a „acoperi” Marea Neagră, Caspica și o treime din Mediterană
Companiile aeriene europene au rezerve de carburant pentru mai puțin de o lună
Bacalaureat 2026: Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă. Ce acte sunt necesare și până când se depun dosarele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O mamă de 34 de ani, după sinuciderea soțului: „Durerea părea sufocantă”. Cel mai greu după ce a rămas...
Cancan
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo formează „Alianța Berii”! Planul pus la cale înainte de startul...
editiadedimineata.ro
Prețul ascuns al inteligenței artificiale: emisiile de carbon ale Big Tech cresc accelerat
Fanatik.ro
Victor Pițurcă, impresionat de lovitura lui Gigi Becali: Denis Drăguș la FCSB!
Adevărul
Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire. Astăzi, Linda Noskova...
Playtech
Cum poți ieși la ‘pensie’ la 40 de ani. Strategia financiară urmată de tot mai mulți tineri, cum se aplică în...
Digi FM
Simona Halep, primul mesaj după apariția de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, presupusul ei iubit. Fanii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Argentina, exclusă de la Cupa Mondială 2026”: Au semnat peste 2.800.000 de persoane
Pro FM
Oana Radu a slăbit 10 kilograme într-o lună. Dieta pe care o urmează și băutura pe care o consumă în fiecare...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Tu ești fericirea!” Sofia Vergara, spectaculoasă în costum de baie roșu. Și-a sărbătorit ziua de naștere pe...
Adevarul
Fructul dulce al verii care nu ar trebui consumat fără coajă: partea pe care mulți o aruncă este cea mai...
Newsweek
Haos la pensie! Adeverințe de vechime, eliberate cu întârziere de câteva luni. Poți depune dosarul incomplet?
Digi FM
Eva Herzigova, nuntă după 25 de ani de iubire. S-a căsătorit cu tatăl copiilor ei într-o ceremonie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Sandra Bullock crede că Nicole Kidman e "liberă, sălbatică și aventuroasă", exact ca personajul din filmul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...