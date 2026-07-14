Cu ajutorul rachetei Tayfun Block 3, Ankara va putea amenința navele pe cinci mări, dar cel mai important avantaj al acesteia este capacitatea de a acoperi aproximativ o treime din Marea Mediterană – un factor cheie în rivalitatea sa strategică cu Grecia, comentează Defense Express.

Turcia continuă să-și extindă capacitățile în domeniul rachetelor balistice și a testat cu succes racheta Tayfun Block 3, o rachetă balistică antinavă dezvoltată de Roketsan.

Testul a fost efectuat recent pe coasta Mării Negre. În timpul încercării, racheta a lovit cu succes o țintă reprezentând o barcă mică de aproximativ 7 metri lungime. Cu toate acestea, raza de zbor a rachetei nu a fost dezvăluită oficial.

Tayfun Block 3 reprezintă cea mai recentă evoluție a familiei de rachete Tayfun. Varianta Block 2, concepută pentru a lovi ținte terestre fixe, a intrat în serviciul Forțelor Armate Turce în luna mai a acestui an. Deși raza sa oficială de acțiune nu a fost niciodată anunțată, se estimează pe scară largă că aceasta se situează între 500 și 800 km. Având în vedere dimensiunile similare ale rachetei Tayfun Block 3, este rezonabil să ne așteptăm la o rază de acțiune comparabilă.

Spre deosebire de predecesorul său, Tayfun Block 3 este proiectat special pentru a ataca ținte navale în mișcare și, prin urmare, încorporează un sistem de ghidare terminal. Tipul exact al acestuia nu a fost dezvăluit. Cu toate acestea, se crede că utilizează un sistem de ghidare cu imagistică în infraroșu (IIR), care ar putea fi înlocuit în cele din urmă cu un sistem de ghidare cu radar activ sau cu un sistem de ghidare dual-mod.

În ansamblu, utilizarea rachetelor balistice împotriva țintelor navale reprezintă o capacitate extrem de promițătoare, China fiind considerată pe scară largă pionierul în acest domeniu. În jurul anului 2010, armata chineză a declarat că racheta balistică antinavă DF-21D a atins capacitatea operațională inițială.

De asemenea, este demn de menționat faptul că evaluarea daunelor de luptă în timpul testului Tayfun Block 3 a fost efectuată cu ajutorul unei drone de recunoaștere și atac Bayraktar TB2.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Avantajele rachetelor balistice antinavă

Rachetele balistice antinavale oferă câteva avantaje semnificative față de rachetele de croazieră antinavale subsonice convenționale. Timpul extrem de scurt de zbor până la țintă și probabilitatea ridicată de a penetra apărarea antirachetă inamică le fac deosebit de greu de contracarat. Doar un număr limitat de nave de război sunt echipate cu sisteme capabile să intercepteze rachete balistice, în timp ce sistemele standard navale sol-aer și sistemele de arme de apărare apropiată sunt, în general, suficiente pentru a contracara rachetele antinavale subsonice.

Dacă Tayfun Block 3 are într-adevăr o rază de acțiune de 800 km, acesta va oferi Turciei un instrument puternic pentru controlul spațiului maritim în mai multe teatre de operațiuni. O astfel de rază de acțiune i-ar permite să amenințe ținte navale în întreaga Mare Neagră, Marea Azov, cea mai mare parte a Mării Caspice și, bineînțeles, Marea Marmara, care se află în întregime pe teritoriul turc.

Mai important pentru Ankara, mai ales în contextul competiției sale strategice cu Atena, nava Tayfun Block 3 ar permite acoperirea întregii Mări Egee și a aproximativ unei treimi din Marea Mediterană, extinzând substanțial capacitatea Turciei de a menține forțe navale în zone de risc din Marea Mediterană de Est.

Foto: Profimedia

Editor : Sebastian Eduard