Auto Tuning Show Oradea | Parada mașinilor modificate

Vehiculele modificate au făcut spectacol, în weekend, la Auto Tuning Show Oradea. Peste 200 de pasionați ai motoarelor cu sute de cai putere şi-au adus creaţiile într-o parcare din oraş. Maşinile sport, motocicletele sau camioanele au stârnit admiraţia a sute de curioşi care s-au strâns să le vadă şi să le afle secretele.

O mașinã sport condusã de Alina, o tânãrã clujeancã, a atras cele mai multe priviri.

"M-am axat mai mult pe look, dar air ride-ul a fost primul sistem pe care l-am schimbat la mașină, după care au urmat jantele, interiorul, revopsit. Am revopsit-o de trei ori", mărturiseşte proprietara maşinii.

Alina recunoaşte cã nu se uitã la bani când vine vorba de aceastã pasiune.

"Fără număr! Nu există, nu ai o limită la asta odată ce-ai început. Întotdeauna spui "A, gata, fac și asta și am terminat!", întotdeauna va veni mai mult."

Maşina pe care orãdeanul Ervin Koszta a adus-o la eveniment are o poveste specialã. "Este vorba de un Mitsubishi Eclipse; am lucrat la ea cam un an de zile și este inspirată din filmul Fast and Furious, prima parte, de mașina lui Paul Walker."

Spectatorii au fost încântaţi de maşinile prezente la Auto Tuning Show Oradea.

"Totul este minunat, distractiv, iar acest BMW este perfect!"

"- E bine, e o senzație plăcută!

- Ce ziceți de show-ul de astăzi?

- Îmi place, sunt mașini frumoase."

"Auto Tuning Show Oradea 2018 înseamnă pasiune foarte multă, gălăgie și atmosferă pe măsură. Avem foarte multe mașini din Ungaria și din toată țara, chiar și din Spania", a explicat Patrik Szekely, organizator Auto Tuning Show Oradea.

Prima ediție a evenimentului s-a desfãşurat pe parcursul a douã zile şi a cuprins mai multe concursuri.

Reporter. Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus