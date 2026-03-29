Temerile legate de furturile de mașini, pe fondul intenției Rusiei de a legaliza vehiculele furate din „state neprietenoase"

„Încurajarea criminalității”

Rusia ia în considerare posibilitatea de a permite înmatricularea legală pe teritoriul său a autoturismelor furate în țările europene, o măsură despre care oficialii avertizează că ar putea declanșa o creștere a furturilor transfrontaliere de vehicule, informează TVP World.

Propunerea, elaborată de Ministerul de Interne al Rusiei, ar permite ca vehiculele declarate furate în Europa și în alte țări occidentale să fie protejate împotriva confiscării în Rusia.

Ministerul a declarat că modificările, propuse în februarie, au scopul de a proteja drepturile proprietarilor ale căror vehicule au fost incluse pe listele internaționale de vehicule căutate „la inițiativa unor state ostile”.

Rusia folosește termenul de stat „ostil” sau „neprietenos” pentru a descrie nu numai cele 27 de state membre ale UE, ci și țări precum Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, Australia, Elveția și Norvegia.

Propunerea s-ar aplica, de asemenea, vehiculelor căutate de autoritățile din Ucraina, incluzând aparent mașinile confiscate în teritoriile ocupate de forțele ruse de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

În prezent, Rusia nu permite înmatricularea vehiculelor incluse în bazele de date internaționale privind vehiculele furate. Cu toate acestea, Ministerul de Interne susține că adesea nu este clar de ce anumite mașini sunt incluse în astfel de registre.

De asemenea, acesta susține că, de la izbucnirea războiului din Ucraina, autoritățile din „statele ostile” nu au răspuns solicitărilor Rusiei de informații despre vehiculele semnalate.

Planurile au stârnit îngrijorare în Germania, unde oficialii avertizează că această măsură ar putea duce la o creștere a furturilor de mașini dacă vehiculele furate pot fi legalizate cu ușurință odată duse în Rusia.

Benjamin Jendro, purtător de cuvânt al sindicatului poliției din Berlin (GdP), a declarat postului german de televiziune DW că proiectul de lege ar „încuraja criminalitatea”.

„De ani de zile, înregistrăm un număr constant ridicat de furturi de mașini”, a spus el.

„O astfel de lege ar îngreuna și mai mult eforturile serviciilor de securitate de a combate bandele internaționale care se ocupă cu vehicule furate”, a adăugat el.

Editor : Sebastian Eduard

