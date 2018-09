TENIS. Floriana Popovici a câştigat Oradea Junior Trophy

Floriana Popovici de la CSM Oradea a confirmat calculele hârtiei şi a câştigat cea de-a doua ediţie a Oradea Junior Trophy. Sportiva a avut nevoie de trei seturi pentru a o învinge pe favorita numărul trei a turneului, Andreea Ionescu.

Floriana Popovici a revenit după ce a cedat primul set.

"Este primul (n.r.- trofeu) și mă bucur că l-am câștigat pe baza la care mă antrenez. A fost cel mai greu meci, mai ales că am pierdut primul set, dar mă bucur că am revenit. Am avut avantajul că am fost stângace și am putut da efect, chiar dacă ea îmi dădea slice și mă bucur că am câștigat", a declarat Floriana Popovici, premiul I la Oradea Junior Trophy.

Competiţia masculină a fost adjudecată de Andrei Voican, cel care l-a învins în finală pe favoritul turneului, Mihai Alexandru Coman.

"Meciul de astăzi a fost unul foarte greu, mai ales psihic, pentru că am jucat cu Alex Coman de multe ori, am pierdut, am și câștigat și mi-am dorit foarte mult să câștig acest turneu, pentru că probabil este ultimul la 14 ani pe care îl voi juca", a spus Andrei Voican, premiul I la Oradea Junior Trophy.

Turneul la care au participat pe tabloul principal 32 de sportivi face parte din calendarul Tennis Europe. Oradea Junior Trophy a avut loc la Baza Antonio Alexe în perioada 25 august - 1 septembrie.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța

