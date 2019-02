Primul aeroport din România ce poate fi vizitat virtual

Aeroportul Timișoara este primul din ţară ce poate fi vizitat virtual, cu ajutorul Google Maps. Printr-un simplu click de pe telefon, calculator sau tabletă, pagerii pot vedea porţile de îmbarcare, zonele de check-in, magazinele, saloane business şi VIP.

"Prin săgeţi ne putem deplasa în parcarea aeroportului, în interiorul aerogării, ghişeul de informaţii, ghişeele de check-in."

Cu câteva clickuri oricine poate să facă o plimbare virtuala în zonele publice ale Aeroportului Timişoara. Trebuie doar să intre Pentru a începe turul digital, utilizatorii trebuie să acceseze Google Maps şi, cu un sinplu click de pe telefon sau tabletă, să indice în zona pe care doresc să o viziteze.

"Scopul unei astfel de aplicaţii este acela de a facilita orientarea unui pasager. Mai precis a unui pasager care se află pentru prima dată pe aeroport sau care urmează să vină pentru prima dată pe aeroportul din Timişoara", spune Roxana Manasia - purtător de cuvânt Aeroportul Timişoara.

Aplicaţia a fost concepută anul trecut de programatori din departamentul de IT al aeroportului. Abia în urmă cu o lună a fost însă lansată.

"Cred că e ok. Nu am folosit-o încă, nu am ştiut de ea. Credeţi că vă ajută. Cred că da. E a doua oară când merg, nu cunosc bine aeroportul şi cred că e super ok."

Aeroportul Internaţional Timişoara este singurul din România care se regăsește pe Google Maps.

