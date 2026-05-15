Elev de 14 ani din Timiș, în comă după ce a căzut cu trotineta electrică. Poliția a deschis dosar penal

Trotinetă electrică. Foto: Shutterstock
Anchetă la nivelul școlii Poliția a deschis dosar penal

Un băiat de 14 ani din comuna Dumbrăvița, lângă Timișoara, se află în comă la spital după ce a pierdut controlul trotinetei electrice cu care se deplasa pe o stradă. Adolescentul a suferit leziuni grave la nivelul capului, iar viața sa este în pericol, au transmis autoritățile.

Reprezentanții Școlii Gimnaziale Dumbrăvița au confirmat gravitatea incidentului și au transmis un mesaj oficial, scrie News.ro.

„Cu profundă tristeţe şi cu inima grea, vă aducem la cunoştinţă tragicul eveniment petrecut ieri, în jurul prânzului, în care a fost implicat unul dintre elevii noştri, în vârstă de 14 ani”, au transmis reprezentanții școlii.

Aceștia au precizat că băiatul a părăsit incinta școlii împreună cu alți colegi și a ajuns în zona din apropiere.

„În timpul deplasării, dintr-un motiv încă neclarificat pe deplin, copilul a pierdut controlul trotinetei şi a fost proiectat violent pe carosabil, suferind un impact extrem de puternic la nivelul capului”, au mai transmis reprezentanții unității de învățământ.

În urma rănilor suferite, elevul se află în stare critică.

„În urma traumatismului, elevul a suferit leziuni grave ale trunchiului cerebral şi se află, în acest moment, în stare de comă, internat şi aflat sub strictă supraveghere medicală. Viaţa sa este, din nefericire, în continuare în pericol”, se arată în mesaj.

Anchetă la nivelul școlii

Conducerea școlii a anunțat declanșarea unei anchete interne pentru a stabili cum a fost posibil ca minorul să părăsească unitatea de învățământ în timpul programului.

„S-au declanşat deja cercetări administrative riguroase, menite să stabilească împrejurările exacte în care un elev minor a putut părăsi spaţiul şcolar în timpul programului”, au transmis reprezentanții școlii.

Aceștia au avertizat că vor fi luate măsuri dacă vor fi identificate responsabilități.

„În măsura în care vor fi identificate persoane care, prin acţiune sau prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, au contribuit la expunerea copilului la o situaţie de pericol, acestea vor răspunde, fără excepţie”, se mai arată în mesaj.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au stabilit primele detalii ale accidentului.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, se deplasa cu o trotinetă electrică… iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă”, a transmis IPJ Timiș.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, iar cercetările continuă.

