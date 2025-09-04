Aplicații moderne pentru AI în medicină

Live TV

Odată cu progresul tehnologic înregistrat în medicină, au fost dezvoltate metode sigure și eficace de tratament care sunt tot mai puțin invazive. În plus, modelele avansate de inteligență artificială și-au găsit aplicații noi prin facilitarea unor decizii medicale luate în timp real prin interpretarea unor imagini. Despre utilizarea inteligenței artificiale în neuroradiologia intervențională aflăm mai mult de la Conf. Dr. Bogdan Popa, medic primar radiologie-imagistică medicală cu supraspecializare în radiologie intervențională.

Neuroradiologia intervențională este un domeniu dezvoltat relativ recent, care asigură tratamente minim invazive moderne pentru afecțiuni vasculare ale creierului: AVC ischemic acut, anevrisme și malformații vasculare, hemoragii cerebrale. Procedurile sunt realizate de medici radiologi cu o pregătire specială în radiologia intervențională, dar și în neuroradiologia intervențională, și se desfășoară în Laboratorul de Cateterism, cu ajutorul unor angiografe de ultimă generație.

În ajutorul medicilor supraspecializați în radiologie intervențională au fost dezvoltate nu doar echipamente foarte sofisticate, ci și aplicații bazate pe inteligența artificială. Acestea pot fi folosite, de pildă, pentru a calcula ce tipuri de dispozitive de tipul stenturilor sau al spiralelor metalice pot fi folosite cu succes în cadrul diverselor proceduri. Astfel, se reduce semnificativ timpul ocupat de acest proces în timpul unei proceduri.

