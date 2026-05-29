Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă regulile fiscale: scutiri de la RO e-Factura pentru anumite categorii de persoane fizice

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care elimină obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili, în timp ce utilizarea platformei rămâne opțională pentru persoanele care se identifică fiscal prin codul numeric personal (CNP).

Actul normativ promulgat de șeful statului aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și măsuri specifice pentru digitalizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cine este exceptat de la utilizarea RO e-Factura

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților, for decizional în acest caz, cu 302 voturi pentru, două împotrivă și fără abțineri.

Potrivit noilor prevederi, utilizarea sistemului național RO e-Factura nu este obligatorie pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori. De asemenea, obligația este eliminată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de institutele și centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale.

În cazul agricultorilor, exceptarea este justificată prin faptul că aceștia utilizează carnete de comercializare, ale căror file conțin informațiile obligatorii din factură și sunt considerate documente fiscale care asigură trasabilitatea operațiunilor desfășurate.

Legea clarifică și situația persoanelor care se identifică fiscal prin codul numeric personal. Acestea nu sunt obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura, însă pot opta pentru folosirea lui prin înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional.

Totodată, operatorii economici care livrează bunuri sau prestează servicii către aceste categorii de beneficiari nu au obligația transmiterii facturilor prin sistemul RO e-Factura, cu excepția situațiilor în care beneficiarii au optat pentru utilizarea sistemului.

Legea include și măsuri privind cardurile sociale

Actul normativ promulgat de președintele Nicușor Dan conține și o prevedere referitoare la suporturile electronice utilizate pentru acordarea unor forme de sprijin social. Potrivit legii, cardurile care expiră până la 31 martie 2027 și au un sold mai mic de 10 lei vor putea fi înlocuite la solicitarea beneficiarului, adresată unității emitente.

Măsura se aplică suporturilor electronice utilizate pentru acordarea ajutoarelor destinate persoanelor aflate în risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, precum și celor emise în cadrul unor programe de sprijin prevăzute de legislația fiscal-bugetară.

Noi reguli pentru facturile emise către persoane fizice

Legea stabilește că livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoane fizice care nu se identifică printr-un cod de identificare fiscală sau aleg să se identifice prin CNP sunt considerate operațiuni de tip B2C, cu excepția situațiilor în care beneficiarii sunt înscriși în Registrul RO e-Factura opțional.

În situația în care beneficiarul nu furnizează niciun cod de identificare fiscală, facturile vor fi emise utilizând un cod format din 13 cifre de zero în locul codului de identificare fiscală al beneficiarului.

Totodată, procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura opțional, Registrul RO e-Factura executări silite și Registrul RO e-Factura obligatoriu va fi stabilită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Registrele RO e-Factura opțional și RO e-Factura obligatoriu vor fi publice și vor fi afișate pe site-ul instituției.

Persoanele care nu au obligația utilizării sistemului și care sunt înscrise în Registrul RO e-Factura obligatoriu sau în Registrul RO e-Factura opțional vor putea solicita radierea din aceste registre, potrivit procedurii care va fi stabilită de ANAF.

Potrivit legii promulgate de președintele Nicușor Dan, modificările privind RO e-Factura vor intra în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare publicării actului normativ în Monitorul Oficial. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, ANAF va trebui să actualizeze procedurile privind organizarea și funcționarea registrelor RO e-Factura.

