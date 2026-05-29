Ministrul Economiei acuză o campanie de dezinformare după incidentul de la Galaţi: „Sunt parte a unui război informaţional calculat”

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, critică vineri dezinformările apărute după incidentul de la Galaţi, despre care spune că fac parte dintr-un război informaţional calculat, menit să îi facă pe oameni să creadă că apărarea este problema, nu soluţia. România nu este dezarmată şi este în curs de întărire, afirmă ministrul.

Ministrul interimar precizează că „concomitent cu un astfel de incident are loc şi un alt tip de «explozie»: cea informaţională”.

„Deja citiţi, pe site-uri obscure şi pe reţele sociale, diferite poveşti: „Guvernul ne trage în război.” „Tot Ucraina e de vină.” „Sistemele de apărare ne fac ţinte.” „De ce nu suntem neutri, ca înainte?” „Banii de la SAFE merg la nemţi, nu ne protejează.” Le cunosc pe toate şi le am şi eu în feed. Sunt produse în serie, la comandă, cu un singur scop: să ne sperie şi să facem fix ce vrea Rusia. Adică să genereze haos şi mai ales să rămânem fără apărare”, subliniază ministrul Economiei.

Potrivit lui Irineu Darău, „aceste dezinformări sunt parte a unui război informaţional calculat, menit să ne facă să credem că apărarea e problema, nu soluţia”.

„Ele exploatează frici reale, de război, de sărăcie, de corupţie, şi le îndreaptă spre o concluzie falsă: că România ar fi mai sigură dezarmată. România NU este dezarmată şi chiar e în curs de întărire”, a declarat acesta.

