Turistul bulgar mușcat de un urs pe Transfăgărăşan a fost amendat de jandarmi pentru că a hrănit animalul

Data publicării:
Mai mulți ursi așteapta pe marginea drumului national 2D in apropierea localitatii Ojdula din județul Covasna sa primesca mancare de la oamenii din masini, 18 aprilie 2026. urs pe sosea
Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Turistul bulgar care a fost rănit de un urs pe Transfăgărăşan a fost amendat de jandarmii din Argeş cu 20.000 de lei pentru că a hrănit animalul. 

„Ca urmare a evenimentului produs în data de 27 mai a.c. şi a imaginilor apărute în spaţiul public, în care un cetăţean bulgar a fost rănit de un urs pe DN 7 C – Transfăgărăşan, acesta a fost sancţionat cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru hrănirea urşilor aflaţi în libertate. Imediat după eveniment, bărbatul s-a prezentat la subofiţerul aflat în serviciu la Postul de pază de la Barajul Vidraru, sesizând că a fost muşcat de un urs. Sancţiunea contravenţională a fost aplicată în conformitate cu prevederile Legii 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare”, a anunţat, vineri, Jandarmeria Argeş. 

Pentru prevenirea situaţiilor de pericol din judeţul Argeş, unde a fost semnalată prezenţa urşilor, jandarmii le recomandă persoanelor care se află în tranzit pe DN 7C să nu oprească în zone în care acest lucru este interzis şi să nu ofere hrană animalelor sălbatice. 

În plus, cei care doresc să campeze cu cortul, sunt sfătuiţi să nu facă acest lucru în locuri izolate, să se asigure că montează cortul într-o zonă de campare şi că nu ţin mâncare în acesta.  

În drumeţii, turiştii nu trebuie să părăsească niciodată traseul marcat, astfel minimizând riscul de a se întâlni cu animale sălbatice, să nu meargă singuri pe munte. 

În cazul în care oamenii întâlnesc animale sălbatice, ei nu trebuie să se apropie de ele pentru a face fotografii sau pentru a le hrăni. 

Un turist bulgar a fost muşcat de mână de un urs, în timp ce se afla, miercuri, în zona barajului Vidraru. Bărbatul rănit a mers la postul de Jandarmerie din apropiere, un jandarm fiind cel care a solicitat intervenţia ambulanţei. 

