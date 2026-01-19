Complicația care obligă terminarea sarcinii

Există situații în care evoluția unei sarcini se îndepărtează de traseul fiziologic și necesită intervenție medicală fără întârziere. În aceste contexte, diagnosticul precoce și conduita corectă au ca prioritate siguranța pacientei și prevenirea complicațiilor. Una dintre aceste situații este sarcina extrauterină, despre care aflăm mai mult de la Dr. Emel Nuraltay, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Sarcina extrauterină apare atunci când embrionul se implantează în afara uterului, cel mai frecvent la nivelul unei trompei uterine. Această localizare nu permite dezvoltarea normală și poate duce la ruperea trompei, cu hemoragie internă potențial severă. În sarcina extrauterină, simptomele pot include durere pelvină, sângerare vaginală anormală, amețeală sau lipotimie, iar intensitatea lor nu reflectă întotdeauna gravitatea. Diagnosticul se bazează pe evaluarea clinică, ecografie transvaginală și dinamica beta-hCG, cu monitorizare atentă atunci când tabloul este neclar.

Nașterea nu este posibilă în contextul unei sarcini extrauterine, iar obiectivul terapeutic este întreruperea sarcinii în condiții de maximă siguranță. Tratamentul poate fi medicamentos (de exemplu, cu metotrexat) în cazuri selectate, sau chirurgical, mai ales dacă există instabilitate hemodinamică, hemoperitoneu sau risc crescut de ruptură. După tratament, discuția despre naștere într-o sarcină viitoare presupune evaluarea factorilor de risc, investigarea cauzelor și stabilirea unui plan de supraveghere timpurie. În practica clinică, urmărirea atentă la debutul unei sarcini ulterioare reduce riscul de diagnostic tardiv.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.