Situațiile critice din sarcină și naștere care cer intervenție rapidă

În obstetrică, unele complicații pot evolua rapid și pot pune în pericol mama, copilul sau pe amândoi. Recunoașterea semnelor de alarmă și accesul la o echipă pregătită sunt esențiale pentru un rezultat favorabil. Aflăm mai mult despre urgențele obstetricale de la Dr. Lorena Cojocaru, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Urgențele obstetricale includ sângerările importante, hipertensiunea severă, dezlipirea de placentă, suferința fetală, convulsiile sau complicațiile travaliului. Ele pot apărea înainte de travaliu, în timpul nașterii sau imediat după. În urgențe obstetricale, timpul de reacție contează, deoarece deciziile pot schimba rapid conduita medicală. Monitorizarea mamei și a fătului, accesul la sala de operație și colaborarea între specialități sunt elemente esențiale.

În categoria de sarcină cu risc crescut intră gravidele diagnosticate cu anumite afecțiuni, sarcina multiplă, placenta anormal inserate sau cazuri cu complicații apărute pe parcurs. În aceste situații, planificarea nașterii trebuie făcută într-un loc unde există resurse pentru intervenție rapidă. În nașterea cu risc crescut, echipa medicală stabilește din timp scenariile posibile și modul de acțiune. Obiectivul este reducerea riscurilor și adaptarea conduitei la evoluția reală a travaliului.

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Editor : A.D.V.