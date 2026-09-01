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Creșterea insuficientă a fătului și rolul placentei

Data publicării:
Ana-Chioveanu
Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie
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Nu orice făt mai mic decât media are o problemă de dezvoltare, pentru că dimensiunile sunt influențate și de particularitățile familiale. Situația devine importantă atunci când fătul nu își atinge potențialul de creștere și există semne că aportul de oxigen și nutrienți este insuficient. Aflăm mai mult despre restricția de creștere fetală de la Dr. Ana Chioveanu, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Restricția de creștere fetală este diagnosticată prin evaluări ecografice care urmăresc dimensiunile fătului, evoluția lor în timp și circulația sanguină. Monitorizarea prin ecografie Doppler, în special la nivelul arterei ombilicale, ajută la aprecierea modului în care funcționează schimburile dintre mamă și făt. În restricția de creștere fetală, controalele trebuie realizate mai frecvent, pentru ca medicul să poată echilibra beneficiul prelungirii sarcinii cu riscul menținerii fătului într-un mediu care nu îi mai asigură o dezvoltare corespunzătoare. Momentul nașterii depinde de vârsta sarcinii și de rezultatele monitorizării.

Una dintre cele mai importante cauze de restricție de creștere intrauterină este insuficiența placentară, în care placenta nu reușește să asigure suficient oxigen și substanțe nutritive pentru dezvoltarea normală. Aceasta se poate asocia cu hipertensiune maternă, preeclampsie sau alte probleme ale sarcinii, dar poate apărea și în alte contexte. În insuficiența placentară, modificările circulației pot fi observate prin examinări Doppler și pot indica necesitatea unei supravegheri mai atente. Evaluarea repetată permite alegerea momentului în care nașterea devine mai sigură decât continuarea sarcinii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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