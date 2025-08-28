Live TV

Cum sunt diagnosticate și tratate pietrele la rinichi

dr_marcian_manu

Nu toată lumea dezvoltă pietre la rinichi, această afecțiune fiind influențată de o combinație de factori ce includ moștenirea genetică, stilul de viață și alte afecțiuni metabolice sau urinare. Care pot fi cauzele, cum se stabilește diagnosticul și, mai ales, de ce opțiuni moderne de tratament dispunem aflăm de la Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie.

În funcție de cauza care stă la baza apariției litiazei renale, adică de pietre la rinichi, sunt descrise mai multe tipuri de calculi urinari. Aceștia pot fi: de calciu, cel mai frecvent întâlniți, cauzate de un exces de oxalat sau fosfat de calciu în urină; de struvit, formați mai ales în urma infecțiilor repetate ale tractului urinar; de acid uric, mai ales la persoanele cu o dietă bogată în proteine și cu un pH acid al urinei; de cistină, la persoanele care suferă de o afecțiune genetică rară.

Este important ca persoanele cu probleme urinare să se adreseze medicului, pentru stabilirea diagnosticului și recomandarea tratamentului, deoarece în prezent dispunem de metode foarte eficiente de tratament minim invaziv, care pot rezolva vasta majoritate a cazurilor. Metodele de tratament includ litotriție extracorporală cu unde de șoc, ureteroscopie laser și nefrolitotomie percutanată.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

