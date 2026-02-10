De ce să mergi la medic când lumea pare că se învârte

Senzația că totul se rotește sau că propriul corp își pierde stabilitatea poate fi alarmantă și uneori invalidantă. Deși vertijul este frecvent, cauzele lui sunt variate, iar diferențierea corectă între problemele urechii interne și cele neurologice este esențială. Despre vertij aflăm mai mult de la Dr. Maxim Vasian, medic specialist ORL..

Vertijul descrie o senzație falsă de mișcare, de rotație sau dezechilibru, adesea însoțită de greață, transpirații, tulburări de mers sau nistagmus. Cele mai comune cauze includ vertijul pozițional paroxistic benign, neurita vestibulară sau boala Ménière, dar pot exista și cauze centrale, precum accidentul vascular cerebral. În vertij, semnele de alarmă care impun evaluare urgentă sunt slăbiciunea bruscă, tulburările de vorbire, vederea dublă, durerea de cap severă sau incapacitatea de a merge. Consultul medical urmărește istoricul, examenul clinic și, când este necesar, investigații orientate.

Testele vestibulare ajută la evaluarea funcției sistemului de echilibru și la localizarea problemei. Prin teste vestibulare se pot analiza răspunsurile oculare și posturale la stimuli specifici, oferind indicii despre urechea internă și nervul vestibular. Rezultatele susțin diagnosticul diferențial și pot ghida planul de recuperare vestibulară sau tratamentul medicamentos, după caz. Indicația pentru testele vestibulare este stabilită de medic, în funcție de tipul și frecvența simptomelor, precum și de suspiciunea clinică.

