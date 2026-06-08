Problema respiratorie care poate apărea imediat după naștere

Primele minute de viață sunt esențiale pentru adaptarea respirației nou-născutului la mediul extrauterin. Atunci când lichidul amniotic conține meconiu și ajunge în căile respiratorii, copilul poate avea nevoie rapid de îngrijire specializată. Aflăm mai mult despre sindromul aspirației de meconiu de la Dr. Cornelia Preda, medic primar neonatologie.

La un nou-născut cu sindromul aspirației de meconiu, respirația poate deveni dificilă încă din primele momente după naștere. Meconiul poate irita plămânii, poate bloca parțial căile respiratorii și poate duce la scăderea oxigenării, cu respirație rapidă, efort respirator sau colorație albăstruie a pielii. În sindromul aspirației de meconiu, severitatea variază mult, de la forme ușoare până la situații care necesită oxigen, ventilație sau monitorizare intensivă. Evaluarea rapidă stabilește dacă este nevoie doar de supraveghere atentă sau de tratament susținut.

Îngrijirea acestor nou-născuți ține de o echipă pregătită să recunoască rapid semnele de detresă respiratorie. Într-un serviciu de neonatologie, monitorizarea oxigenării, susținerea respirației și prevenirea complicațiilor sunt adaptate evoluției fiecărui copil. Uneori, este suficient suportul respirator minim, iar alteori sunt necesare măsuri mai complexe, în funcție de starea clinică. Rolul echipei este să intervină la timp și să urmărească atent recuperarea din primele ore și zile.

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Editor : A.D.V.