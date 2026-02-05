Procedura endovasculară de tratament al stenozei aortice

Live TV

dr. Horatiu Moldovan

În cardiologie, unele intervenții au schimbat fundamental prognosticul pacienților fragili, pentru care chirurgia clasică ar fi prea riscantă. În acest registru intră și procedurile care restabilesc fluxul sanguin printr-o abordare minim invazivă, ghidată imagistic. Una dintre procedurile endovasculare care s-au impus este cea de înlocuire transcateter a valvei aortice, procedura TAVI. Despre aceasta aflăm mai mult de la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Stenoza aortică este o îngustare a valvei aortice care împiedică evacuarea normală a sângelui din inimă și poate duce la insuficiență cardiacă. Clinic, stenoza aortică se poate manifesta prin dispnee de efort, durere toracică, amețeli sau sincope, mai ales în formele severe. Evaluarea stenozei aortice se bazează în principal pe ecocardiografie, care cuantifică severitatea și impactul hemodinamic. Odată ce apar simptome în stenoza severă, riscul de evenimente adverse crește semnificativ, iar tratamentul intervențional devine o prioritate.

Procedura TAVI permite înlocuirea endovasculară a valvei aortice, fără toracotomie, fiind indicată la pacienți selectați cu atenție. În această procedură, o valvă biologică este poziționată în interiorul valvei native îngustate, pentru a restabili un flux eficient. Selecția cazului implică evaluare complexă și investigații dedicate, inclusiv CT pentru măsurători și planificare. După procedură, monitorizarea urmărește funcția valvei, ritmul cardiac și eventualele complicații vasculare.

