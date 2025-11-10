Live TV

A fost tratat cu succes în România, după o intervenție nereușită în străinătate

Data actualizării: Data publicării:
Prof. Dr. Horatiu Moldovan (24)_low Articol susținut de SANADOR

Virgil, un bărbat de 64 ani, a trecut prin ani dificili de luptă cu boala aterosclerotică, înainte să-și recapete viața activă, ca urmare a unei intervenții complexe de chirurgie cardiovasculară.

Virgil a fost diagnosticat cu boală aterosclerotică avansată în urmă cu mai bine de un deceniu, având drept cauze posibile atât fumatul, cât și de predispoziția genetică. A ales să se trateze inițial în Germania, unde a fost supus unei proceduri minim invazive de angioplastie cu stent pentru arterele iliace comune. La scurt timp însă, problemele au revenit, cele două stenturi s-au ocluzat, iar durerile de picioare au reapărut, afectându-i calitatea vieții.

La recomandarea unui prieten, Virgil a decis să meargă la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost consultat de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară și unul dintre cei mai apreciați specialiști din România. Evaluarea completă efectuată la SANADOR a arătat că boala era extinsă la mai multe niveluri, iar intervenția prioritară era o endarterectomie carotidiană dreaptă, pentru a preveni un posibil accident vascular cerebral. Operația a decurs fără complicații, iar pacientul s-a recuperat foarte bine.

După aproape doi ani, Virgil s-a reîntors la control, acuzând aceleași dureri de picioare la mers, care continuau din cauza intervenției nereușite efectuate în Germania. Investigațiile imagistice detaliate, inclusiv arteriografia periferică, au arătat că stenturile montate anterior în Germania se înfundaseră complet, provocând ocluzie intrastent bilaterală și tromboză. Situația era gravă și necesita o nouă intervenție.

La Spitalul Clinic SANADOR, echipa condusă de Prof. Dr. Horațiu Moldovan a decis să efectueze o operație complexă de refacere a fluxului sanguin: un bypass aortobifemural cu proteză bifurcată, singura soluție eficientă pe termen lung pentru restabilirea circulației la nivelul membrelor inferioare. Intervenția a fost un succes, iar la externare Virgil nu mai avea dureri la mers, circulația fiind refăcută complet.

În prezent, la mai bine de opt ani de la ultima operație, Virgil duce o viață activă și se bucură din plin de mișcare. Practică sport zilnic alături de nepoții săi, pe care i-a învățat să iubească activitatea fizică. Nu uită însă să meargă regulat la controale cardiovasculare, pentru monitorizarea stării de sănătate, știind că ateroscleroza este o boală care trebuie ținută sub control toată viața.

Virgil crede că decizia de a se adresa echipei de la Spitalul Clinic SANADOR i-a schimbat destinul.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu boli cardiovasculare beneficiază de investigații avansate pentru diagnostic precis, dar și de tratamente chirurgicale și intervenționale avansate. Intervențiile de chirurgie cardiovasculară au loc într-un bloc operator foarte bine dotat, în condiții de maximă siguranță, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I. Operațiile sunt efectuate de chirurgi foarte bine pregătiți și cu experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
3
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
4
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
5
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fanel-bogos
Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am...
Anchetă la IPJ Teleorman după cazul femeii ucise pe stradă de fostul...
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
aruncat
VIDEO Momentul în care un tânăr s-a aruncat dintr-o mașină aflată în...
Ultimele știri
Avertismentul lui Zelenski: Putin ar putea ataca NATO pentru a masca dezastrul luptelor din Ucraina
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important parteneri de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori
(P) Proiectul Holcim România de captare și stocare a carbonului primește sprijin UE, marcând o etapă istorică pentru industrie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
proceduri moderne de tratament pentru prostata marita_sanador
Prostată mărită? Cum poate fi păstrată continența și funcția sexuală
dr_andrada_bogdan_sanador
Medicul „a spart betoane”. Cum a fost salvat un bărbat
chirurgie_robotica_sanador_oncologie
Operație minim invazivă pentru un bărbat cu o boală severă frecventă
Prof_Horatiu_Moldovan_chirurgie_cardiovasculara
Cum a fost salvat un bărbat cu o boală gravă
dr. Horatiu Moldovan
Cum este tratat anevrismul de aortă toraco-abdominală
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a...
Fanatik.ro
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Amendă uriaşă pentru cei care parchează pe locul unui vecin chiar şi 5 minute. Detaliul din lege pe care...
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...