A fost tratat cu succes în România, după o intervenție nereușită în străinătate

Virgil, un bărbat de 64 ani, a trecut prin ani dificili de luptă cu boala aterosclerotică, înainte să-și recapete viața activă, ca urmare a unei intervenții complexe de chirurgie cardiovasculară.

Virgil a fost diagnosticat cu boală aterosclerotică avansată în urmă cu mai bine de un deceniu, având drept cauze posibile atât fumatul, cât și de predispoziția genetică. A ales să se trateze inițial în Germania, unde a fost supus unei proceduri minim invazive de angioplastie cu stent pentru arterele iliace comune. La scurt timp însă, problemele au revenit, cele două stenturi s-au ocluzat, iar durerile de picioare au reapărut, afectându-i calitatea vieții.

La recomandarea unui prieten, Virgil a decis să meargă la Spitalul Clinic SANADOR, unde a fost consultat de Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară și unul dintre cei mai apreciați specialiști din România. Evaluarea completă efectuată la SANADOR a arătat că boala era extinsă la mai multe niveluri, iar intervenția prioritară era o endarterectomie carotidiană dreaptă, pentru a preveni un posibil accident vascular cerebral. Operația a decurs fără complicații, iar pacientul s-a recuperat foarte bine.

După aproape doi ani, Virgil s-a reîntors la control, acuzând aceleași dureri de picioare la mers, care continuau din cauza intervenției nereușite efectuate în Germania. Investigațiile imagistice detaliate, inclusiv arteriografia periferică, au arătat că stenturile montate anterior în Germania se înfundaseră complet, provocând ocluzie intrastent bilaterală și tromboză. Situația era gravă și necesita o nouă intervenție.

La Spitalul Clinic SANADOR, echipa condusă de Prof. Dr. Horațiu Moldovan a decis să efectueze o operație complexă de refacere a fluxului sanguin: un bypass aortobifemural cu proteză bifurcată, singura soluție eficientă pe termen lung pentru restabilirea circulației la nivelul membrelor inferioare. Intervenția a fost un succes, iar la externare Virgil nu mai avea dureri la mers, circulația fiind refăcută complet.

În prezent, la mai bine de opt ani de la ultima operație, Virgil duce o viață activă și se bucură din plin de mișcare. Practică sport zilnic alături de nepoții săi, pe care i-a învățat să iubească activitatea fizică. Nu uită însă să meargă regulat la controale cardiovasculare, pentru monitorizarea stării de sănătate, știind că ateroscleroza este o boală care trebuie ținută sub control toată viața.

Virgil crede că decizia de a se adresa echipei de la Spitalul Clinic SANADOR i-a schimbat destinul.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu boli cardiovasculare beneficiază de investigații avansate pentru diagnostic precis, dar și de tratamente chirurgicale și intervenționale avansate. Intervențiile de chirurgie cardiovasculară au loc într-un bloc operator foarte bine dotat, în condiții de maximă siguranță, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I. Operațiile sunt efectuate de chirurgi foarte bine pregătiți și cu experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri.

