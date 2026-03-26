Bărbat de 42 ani cu tumoră între aortă și vena cavă, salvat de medicii din Sibiu: „Nu credeam că mai există o soluție pentru mine”

60% dintre decesele anuale din România au drept cauză o boală cardiovasculară, arată Institutul Naţional de Sănătate Publică. Ţara noastră se situează la acest capitol cu o rată de mortalitate de 2,5 ori mai mare decât media ţărilor din Uniunea Europeană. Patologiile cardiace pot fi evitate prin prevenție și adoptarea unui stil de viaţă cât mai sănătos, iar atunci când apar, pot fi tratate cu succes în centre specializate cum este Spitalul MedLife Polisano din Sibiu, singura unitate spitalicească din județ care derulează un Program Naţional de Chirurgie Cardiovasculară în regim de decontare prin CJAS. Astfel, pacienţii din centrul ţării şi nu numai, beneficiază de diagnosticări precise şi tratamente specializate, realizate cu cele mai noi tehnologii în domeniul medical, prin asigurarea publică de sănătate. Mii de pacienţi au fost salvaţi din situaţii care le puneau viaţa în pericol de echipa medicală a centrului intergrat din Sibiu dedicat patologiilor inimii. Fiecare pacient tratat la MedLife Polisano a recomandat mai departe serviciile medicale de excepţie și astfel, adresabilitatea a crescut considerabil de la an la an.

“Am găsit o echipă care nu a renunțat și care mi-a dat încredere”

Patologiile cardiace nu afectează doar vârstnicii, ci persoanele de toate vârstele, iar în ultimii ani, din cauza stilului de viaţă şi mai ales a stresului, apar la multe persoane tinere. Există, însă, cazuri care pun la grea încercare nu doar experiența medicală, ci și curajul pacientului.

“La 42 de ani eram la jumătatea vieţii. Aveam încă multe de făcut şi văzut. Aşa că atunci când mi-a fost descoperită o tumoră între aortă şi vena cavă am simţit că s-a oprit timpul în loc. Înainte să ajung la Spitalul MedLife Polisano nu primisem veşti prea bune de la alţi medici. Mă pregăteam de ce era mai rău”, a povestit un pacient care a ajuns la spitalul din Sibiu într-o situaţie critică.

Medicii de la MedLife Polisano i-au redat speranța bărbatului şi s-au mobilizat într-o echipă multidisciplinară pentru a-i salva viaţa.

„Pacientul a ajuns la noi cu diagnosticul de cancer operat, tratat în alt serviciu. S-a prezentat cu un bloc adenopatic voluminos de aproximativ 17/15 cm, localizat între vena cavă şi aortă, fiind foarte lipit de acestea și care producea şi obstrucţia duodenului prin compresiune. Cu ajutorul colegilor de la chirurgie cardio-vasculară, am reusit să îndepărtez complet tumora. Operaţia a decurs bine, pacientul fiind externat după 5 zile de la intervenţie”, a explicat dr. Călin Tohătan, medic specialist chirurgie oncologică care a lucrat în echipă cu dr. Ütő Norbert Attila și dr. Cosmin Olariu, medici de chirurgie cardiovasculară.

„Nu credeam că mai există o soluție pentru mine. Totul părea mult prea complicat. Dar aici am găsit o echipă care nu a renunțat și care mi-a dat încredere. Astăzi sunt bine și le sunt profund recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine”, a declarat bărbatul după operaţie.

Un alt pacient tratat în centrul integrat MedLife Polisano din Sibiu este Alexandru G., în vârstă de 68 ani, care suferea de mai multe boli din sfera cardiovasculară, având chiar o proteză de valvă mitrală şi stenturi pe artere, intervenţii făcute în urmă cu 18 ani. Pentru că în ultimul timp avea probleme de respiraţie şi activităţile cele mai banale deveniseră o provocare, a mers la spitalul privat din Sibiu şi acum se felicită pentru alegerea făcută. "Domnul Dr. Cosmin Olariu mi-a explicat cu multă răbdare situația și pașii intervenției. Astăzi mă simt mult mai bine și sunt recunoscător întregii echipe pentru grija și profesionalismul lor”, a declarat pacientul.

Dr. Cosmin Olariu, medic specialist în chirurgie cardiovasculară şi coordonatorul Centrului de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul MedLife Polisano îşi aminteşte că pacientul s-a prezentat cu hipertensiune, dislipidemie și fibrilație atrială permanentă. “Avea o protezare valvulară mitrală de 18 ani și angioplastii anterioare cu stenturi pe arterele coronare dreaptă și circumflexă. La momentul prezentării, avea dureri severe la nivelul membrelor inferioare. Revascularizarea membrelor inferioare a fost realizată în etape: angioplastie și stent pe artera iliacă comună stângă, urmate de un by-pass femuro-poplitic proximal drept și plastie de origine a arterei femurale profunde cu petec de pericard. Evoluția postoperatorie a fost foarte bună, pacientul fiind externat fără complicații la 5 zile”, a precizat medicul.

Șansa la o viață normală după triplu by-pass coronarian

Un alt bărbat de 73 de ani a avut toată încrederea în echipa medicală de la Sibiu şi și-a reluat cursul firesc al vieții după o intervenţie complexă care a presupus un triplu by-pass coronarian.

„A fost un caz complex, dar am reuşit să îi redăm pacientului nostru speranţa. Recuperarea a fost extraordinară. La doar 30 de zile după operație, pacientul ne-a spus că se simte excelent şi că face un număr impresionant de pași zilnic, revenind la un stil de viață activ. Mai mult de atât, după doar 4 săptămâni de la intervenție, pacientul conduce din nou mașina”, a povestit dr. Cosmin Olariu.

Acces la medicii buni și tehnologiile de vârf din mediul privat, în baza asigurării publice de sănătate

Acestea sunt doar câteva exemple din cele aproape 10.000 de cazuri operate în cadrul Programului Naţional de Chirurgie Cardiovasculară derulat la MedLife Polisano, specialiştii de aici fiind pregătiţi pentru intervenţii în toată patologia de chirurgie cardiovasculară atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, cele mai dese fiind plastia sau înlocuirea de valvă mitrală, intervențiile pe valva tricuspidă, înlăturarea de tumori intracardiace selectate şi tratamentul defectelor septale atriale. MedLife Polisano este singurul spital din Sibiu, dar şi din judeţele limitrofe, cu acoperire a Programului Naţional pe Chirurgie Cardiacă Completă şi TAVI, alternativa modernă de tratament pentru stenoza aortică severă care presupune implantarea de valvă pe cale percutantă cu risc redus şi recuperare rapidă.

“Echipa inimii, cum o numim noi, este formată din medici foarte buni, care, ajutaţi de tehnologie de ultimă generaţie, reuşesc să schimbe paradigma în chirurgia cardiacă și să salveze mii de vieți. Vorbesc despre chirurgia cardiacă minim invazivă endoscopică care permite vizualizare amplificată chiar dacă incizia este mică, iar pentru pacient trauma este redusă şi recuperarea accelerată. În locul sternotomiei mediane clasice, tăietura clasică pe piept, intervenția se realizează prin mini-toracotomii laterale, utilizând cameră endoscopică și instrumente dedicate de mare finețe.

Această practică aduce avantaje majore atât pentru pacient, cât şi pentru noi ca medici. În primul rând, traumă chirurgicală este mult redusă pentru că nu secţionăm sternul, ceea ce permite păstrarea integrităţii toracice, iar sângerare intraoperatorie este mai mică. Asta înseamnă reducerea inflamației sistemice și a complicațiilor de plagă, aspecte foarte importante care asigură o recuperare accelerată a pacientului. Timpul de ventilaţie mecanică este mai scurt, iar spitalizarea e mult redusă pentru că mobilizarea pacientului este mult mai rapidă, ceea ce conduce la revenirea acestuia la activităţile cotidiene mult mai repede. În plus, datorită inciziilor mici, pacienţii, în special cei tineri, nu sunt impactaţi psihologic şi estetic şi pe lângă partea estetică, procedura elimină instabilitatea sternului”, a explicat medicul Cosmin Olariu.

În ceea ce priveşte avantajele chirurgiei cardiace minim invazive endoscopice pentru echipa medicală, coordonatorul Centrului de Chirurgie Cardiovasculară a menţionat faptul că aici apare un paradox tehnologic de care medicii sunt foarte încântaţi şi anume faptul că, deşi incizia este mai mică, câmpul vizual este adesea superior chirurgiei deschise convenționale.

Înlocuirea valvei aortice prin metoda TAVI

Cei mai mulţi pacienţi care se prezintă la medic cu patologii cardiace sunt cei vârstnici, care au şi alte boli asociate şi tocmai de aceea riscul chirurgical este mare. Prin metoda TAVI, însă, înlocuirea valvei aortice absolut necesară în cazul stenozei aortice severe, pacientul este supus unui stres intervenţional mult redus.

„Este o metodă minim invazivă, bine tolerată de pacienții cu stenoză aortică severă. TAVI a devenit o metodă de primă alegere pentru pacienții vârstnici, de peste de 75 de ani, și pentru cei cu risc chirurgical crescut, indiferent de vârstă. După procedură, pacientul își reintră ușor în ritm și ajunge să facă lucruri pe care, până atunci, nu putea să le facă din cauza simptomelor. Practic, prin tratamentul TAVI, limitările dispar. Procedura standard durează în medie 60 de minute şi se face în laboratorul de angiografie, fără bisturiu. Pacientul rămâne sub monitorizare în terapie intensivă doar până a doua zi şi se poate întoarce la o viaţă normală pentru că nu există restricții speciale post-operatorii, reevaluarea făcându-se la o lună”, explică dr. Nicolae Florescu, coordonatorul Centrului de Cardiologie Intervențională și Boli Cardiace Structurale din cadrul MedLife Polisano.

“După 9 ani lucraţi în spitale din Franţa, m-am întors să tratăm pacienții români la aceleași standarde ca în Occident”

Datorită echipamentelor medicale de ultimă generaţie şi a echipelor cu experiență, medici care au profesat mulţi ani în secţiile de urgenţă ale unor spitale din străinătate s-au întors să se alăture echipei inimii din Sibiu. Raluca Costea - șef al secției de cardiologie MedLife Polisano – este unul dintre ei. “După 9 ani lucraţi în prima linie de urgenţă în spitale din Franţa, m-am întors în România din dorinţa de a practica medicina la acelaşi nivel. Am găsit aici mediul propice, tehnologie şi finanţări de programe naţionale pentru a reuşi să tratăm pacienţii români la aceleaşi standarde ca în Occident”, a declarat dr. Costea.

Un alt exemplu este Dr. Raluca Sârbu-Prisecaru, care a profesat 6 ani în Franţa şi Belgia. Timp de 2 ani, aceasta s-a format în Electrofiziologie şi implanturi de deviceuri cardiace într-unul dintre cele mai experimentate centre de Electrofiziologie din Europa. A ales să se întoarcă în România şi acum face parte din echipa de cardiologi ai Spitalul Polisano MedLife, unde a găsit nu numai o echipă de excepție, ci şi echipamente medicale şi tehnologie similare cu cele din spitalele în care a lucrat în afara ţării.



Centru de referință în Transilvania

Spitalul MedLife Polisano este un centru de referință în Transilvania în cadrul căruia se efectuează proceduri de by-pass coronarian, valvuloplastii sau protezări aortice, cu respectarea criteriilor medicale de includere în Programul Național de Chirurgie Cardiovasculară pentru adulți și copii și tratamentul pacienţilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride. Graţie competenţelor personalului medical şi a echipamentelor de ultimă generaţie, mii de pacienți din întrega țară, cu un spectru larg de afecțiuni, unele de mare complexitate, au beneficiat de intervenții chirurgicale decontate de stat, recăpătându-și, astfel, sănătatea și calitatea vieții.

