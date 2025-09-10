Live TV

Radioterapia stereotaxică pentru cancerul de prostată

Dr. Alexandru Olaru

În cancerul de prostată, tratamentul este adesea multimodal, putând include pe lângă chirurgia urologică și chimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia și radioterapia. Stereotaxia este o metodă avansată de radioterapie, care poate fi de mare ajutor la pacienții care nu pot fi operați. Aflăm mai mult de la Dr. Alexandru Olaru, medic specialist radioterapie.

Intervenția chirurgicală este principala indicație de tratament la pacienții cu cancer de prostată, dar nu toți pacienții pot suporta o intervenție chirurgicală și anestezia generală necesară pentru aceasta. Atunci când este necesar controlul local al tumorii, dar contraindicată chirurgia, tratamentul prin stereotaxie devine opțiunea salvatoare. De obicei, radioterapia este parte din tratamentul multimodal, alături de chimioterapie, imunoterapie, hormonoterapie și tratamentele țintite.

Ședințele de radioterapie stereotaxică diferă de cele de radioterapie convențională prin faptul că dozele de radiații administrate sunt mult mai mari și, în același timp, sunt administrate cu maximă precizie doar asupra țesutului tumoral, protejând astfel țesuturile sănătoase din vecinătate. Metoda este foarte bine suportată de pacienți, ceea ce o indică în situațiile în care chirurgia nu este o opțiune.

