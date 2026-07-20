Abordarea teranostică modernă în cancerul de prostată, disponibilă acum în România

În cancerul de prostată avansat, investigațiile moderne pot face mai mult decât să arate unde se află boala. În anumite cazuri, aceeași caracteristică a celulelor tumorale care ajută la identificarea leziunilor poate fi folosită ulterior și pentru a direcționa tratamentul către acestea. Acest principiu poartă numele de abordare teranostică și este disponibil în România la Centrul Oncologic SANADOR. Termenul reunește două etape ale îngrijirii medicale: diagnosticul și tratamentul țintit, adaptate particularităților fiecărui caz.

În cancerul de prostată, abordarea se bazează pe PSMA, o proteină prezentă în cantitate crescută pe suprafața multor celule tumorale. Aceasta poate fi identificată prin examenul PET-CT PSMA, o investigație avansată de medicină nucleară. Pentru realizarea examinării, pacientului îi este administrată intravenos o cantitate mică de radiotrasor, care se fixează pe celulele ce exprimă PSMA. Acestea devin astfel vizibile pe imaginile obținute, iar medicii pot identifica mai precis localizarea și extinderea bolii.

PET-CT PSMA poate fi recomandat pentru stadializarea inițială a unor forme de cancer de prostată cu risc crescut, dar și atunci când valoarea PSA începe să crească după tratament. În această situație, investigația poate ajuta la localizarea focarelor de boală care determină recidiva.

Examinarea nu înlocuiește biopsia, examenul RMN de prostată sau celelalte investigații necesare, ci oferă informații suplimentare, utile pentru alegerea tratamentului. Indicația este stabilită de medic, în funcție de particularitățile fiecărui pacient.

În anumite cazuri, rezultatul PET-CT PSMA poate arăta că celulele tumorale exprimă suficient de mult această proteină pentru ca ea să poată fi folosită și ca țintă terapeutică. Pentru pacienții eligibili, comisia oncologică multidisciplinară poate recomanda terapia PSMA cu lutețiu-177. Acest tratament este destinat unor pacienți atent selectați, cu cancer de prostată metastatic, rezistent la tratamentul hormonal și aflat în progresie după terapiile recomandate anterior. Terapia folosește o substanță care recunoaște PSMA și transportă lutețiul-177 direct către celulele tumorale. Odată ajunsă la nivelul acestora, radiația este eliberată local, cu scopul de a distruge celulele canceroase sau de a încetini evoluția bolii.

Investigația PET-CT și terapia nu folosesc aceeași substanță. Elementul comun este ținta PSMA: mai întâi, aceasta ajută medicii să vadă unde se află boala, iar apoi poate permite direcționarea tratamentului către celulele tumorale.

Terapia este administrată intravenos, în mai multe etape, într-o secție specializată de terapie izotopică. Înainte de tratament și pe parcursul acestuia, pacientul beneficiază de evaluări medicale și analize pentru verificarea stării generale, a funcției renale și a valorilor sanguine. După fiecare administrare, primește recomandările necesare privind radioprotecția. Decizia de tratament este luată de o echipă multidisciplinară, care ține cont de rezultatul investigației PET-CT PSMA, de tratamentele urmate anterior, de extinderea bolii și de starea generală a pacientului.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții cu cancer de prostată au acces la un parcurs medical integrat, de la consultații și investigații avansate până la tratament chirurgical, oncologie medicală, radioterapie și medicină nucleară.

Examenul PET-CT PSMA a fost introdus la Centrul Oncologic SANADOR în premieră pentru România, iar parcursul teranostic este completat acum de accesul, tot în premieră națională, la terapia PSMA cu lutețiu-177 pentru pacienții care îndeplinesc criteriile medicale. Tratamentul este administrat în Secția de Terapie Izotopică, în condiții stricte de siguranță și radioprotecție.

Prin asocierea unei investigații precise cu un tratament direcționat către celulele tumorale, abordarea teranostică oferă o nouă opțiune pentru unii pacienți cu cancer de prostată avansat.

Editor : A.D.V.