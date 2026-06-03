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Investigația care poate arăta cu precizie extinderea bolii prostatice

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dr tudor ciprut
Dr. Tudor Ciprut, medic primar Radiologie - imagistică medicală

În anumite situații, tratamentul oncologic depinde de identificarea unor leziuni foarte mici, care pot modifica strategia terapeutică. Imagistica modernă poate completa evaluarea standard și poate ajuta medicii să stabilească mai clar dacă boala este localizată sau extinsă. Aflăm mai mult despre examenul PET-CT PSMA de la Dr. Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistică medicală.

În evaluarea și urmărirea pacientului, cancerul de prostată este analizat prin test PSA, biopsie, scor de agresivitate și investigații imagistice alese în funcție de risc. Unele forme evoluează lent, în timp ce altele au risc mai mare de extindere la ganglioni sau oase. La pacienții cu cancer de prostată, localizarea exactă a bolii este esențială înaintea unei decizii de tratament, mai ales în formele cu risc înalt sau la recidivă. De aceea, medicul poate recomanda investigații mai sensibile atunci când rezultatele obișnuite nu răspund complet întrebării clinice.

Un astfel de reper este PSMA, o proteină prezentă în cantitate crescută pe multe celule de cancer prostatic. Investigația PET-CT care folosește trasori legați de PSMA poate evidenția zone suspecte din prostată, ganglioni, oase sau alte organe. Pentru PSMA, valoarea practică vine din faptul că metoda poate schimba planul de tratament, arătând leziuni care nu sunt vizibile la alte explorări. Indicația se stabilește individual, în funcție de stadiu, valoarea PSA, tratamentele anterioare și obiectivul terapeutic.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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