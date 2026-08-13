Investigația care localizează leziunile suspecte din prostată

O valoare crescută a testului PSA nu stabilește singură diagnosticul și nu arată cu precizie unde se află o eventuală tumoră. Imagistica modernă poate identifica zonele suspecte, poate orienta biopsia și poate oferi informații despre extinderea locală a bolii. Aflăm mai mult despre diagnosticul și tratamentul cancerului de prostată de la Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie medicală.

Cancerul de prostată are forme cu evoluții foarte diferite, de la tumori ce pot fi doar supravegheate atent, până la boli care necesită tratament rapid. Diagnosticul se bazează pe corelarea valorilor PSA, a examenului clinic, a imagisticii și a rezultatului biopsiei. În caz de cancer de prostată, agresivitatea este stabilită prin analiza țesutului recoltat și influențează alegerea tratamentului. Evaluarea completă evită atât întârzierea terapiei necesare, cât și intervențiile excesive pentru formele cu risc redus.

Înaintea biopsiei, examenul RMN multiparametric poate evidenția zone cu probabilitate crescută de cancer semnificativ clinic. Investigația combină imagini anatomice cu informații despre mișcarea apei în țesuturi și vascularizația prostatei. Prin examenul RMN multiparametric, biopsia poate fi orientată către leziunile suspecte, iar medicul poate aprecia dacă tumora depășește limitele glandei. Un rezultat fără leziuni evidente reduce probabilitatea unei tumori importante, dar nu exclude complet boala și trebuie interpretat împreună cu celelalte date.

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Editor : A.D.V.